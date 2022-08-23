مصر: القمة العربيّة الرباعيّة تبحث التعاون وتطوّرات إقليميّة ودوليّة

بحث قادة مصر والإمارات والأردن والبحرين، اليوم الثلاثاء، في مدينة العلمين المصرية، مختلف جوانب التعاون وقضايا وتطورات إقليمية ودولية.

جاء ذلك بحسب ما صرح به المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، وفق ما نقلته وكالة الأنباء المصرية.

وأفاد متحدث الرئاسة المصرية بأن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي "استقبل الثلاثاء في قصر الرئاسة بمدينة العلمين الجديدة ملكي البحرين والأردن، حمد بن عيسى آل خليفة، وعبد الله الثاني بن الحسين، ورئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان".

وأوضح أن "لقاء العلمين الخاص تناول العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون المشترك".

القادة الأربعة خلال الاجتماع (Getty Images)

وجدد القادة، وفق المتحدث، "دعمهم للجهود والمساعي التي تهدف إلى ترسيخ الأمن والسلام والاستقرار والتعاون المشترك على مختلف الأصعدة، والذي يرتكز على دعائم الثقة والاحترام المتبادل بما يحقق تطلعات جميع شعوب المنطقة في التقدم والبناء والتنمية".

كما استعرض القادة "خلال لقائهم الأخوي، عددا من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية، وتبادلوا وجهات النظر والرؤى بشأنها"، بحسب ذات المصدر.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أفاد متحدث الرئاسة المصرية بسام راضي، بأن الرئيس المصري قام بـ"توديع رئيس وزراء العراق، مصطفى الكاظمي، بمطار العلمين"، والذي كان يفترض أن يكون أحد ضيوف هذا اللقاء، دون تقديم أسباب.

السيسي مُستقبِلا الكاظمي (Getty Images)

غير أن مجلس الوزراء العراقي، قال في بيان إن الكاظمي "قطع زيارته إلى مصر، وعاد إلى بغداد، إثر تطورات الأحداث الجارية في البلد"، وذلك إثر تطورات في بغداد عقب إعلان مجلس القضاء الأعلى بالعراق تعليق أعماله احتجاجا على اعتصام متظاهري التيار الصدري أمام مقره في المنطقة الخضراء.

وأمس الإثنين، استقبل الرئيس المصري، ونظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، الذي وصل الأحد، ملكي الأردن والبحرين والكاظمي في مطار مدينة العلمين شمال غربي البلاد.

والتقى السيسي بالقادة الأربعة عقب الاستقبال في "لقاء أخوي خاص شهد تبادل وجهات النظر بشأن تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية والاستغلال الأمثل لجميع المجالات المتاحة لتعزيز التعاون بينهم".

وهذه أول قمة رفيعة المستوى تستضيفها مدينة العلمين الساحلية، بخلاف ما اعتادت عليه مصر من عقد قمم في العاصمة القاهرة ومنتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر.

وتأتي القمة بعد نحو شهر من قمة عربية أميركية استضافتها السعودية، بمشاركة الدول ذاتها إضافة إلى قادة عرب آخرين وبحضور الرئيس الأميركي، جو بايدن.