إيران تغلق حدودها مع العراق وتوقف حركة الطيران إليه

أعلنت إيران اليوم، الثلاثاء، إغلاق حدودها مع العراق وعلقت رحلات جوية إلى البلاد، إثر اندلاع أعمال العنف في بغداد وسقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى، بعد إعلان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أمس، اعتزاله العمل السياسي.

حظر تجول في بغداد، صباح اليوم (Getty Images)

وأشار التلفزيون الإيراني الرسمي إلى أن إغلاق الحدود يعود إلى "الاضطرابات" و"حظر التجول" في المدن العراقية. وحث الإيرانيين على تجنب السفر إلى العراق وناشد الحجاج الإيرانيين الشيعة في العراق تجنب السفر بين المدن.

ويسافر ملايين الإيرانيين إلى مدينة كربلاء العراقية سنويا، لإحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين حفيد النبي محمد. وتوافق ذكرى أربعينية الحسين هذا العام في 16 و17 أيلول/سبتمبر المقبل.

في غضون ذلك، حثت الكويت مواطنيها في العراق على مغادرة البلاد. كما طالبت وكالة أنباء "كونا" الكويتية الراغبين في السفر إلى العراق بتأجيل خططهم بسبب اندلاع اشتباكات عنيفة في الشوارع بين الجماعات الشيعية المتناحرة في البلاد. تشترك دولة الكويت في حدود طولها 254 كيلومترا مع العراق.

وأخلت هولندا سفارتها في المنطقة الخضراء، وفقا لما أعلنه وزير الخارجية الهولندي، فوبكه هوكسترا، على حسابه على تويتر، في وقت مبكر من اليوم. وكتب أن "هناك معارك تدور حول السفارة في بغداد. يعمل موظفونا الآن في السفارة الألمانية من مكان آخر بالمدينة".

وأوقفت شركة طيران الإمارات رحلاتها إلى بغداد، اليوم، بسبب الاضطرابات المستمرة في العراق، وأعلنت الشركة أنها "تراقب الوضع من كثب".

وأزال المتظاهرون الموالون للصدر الحواجز الأسمنتية خارج القصر الحكومي بالحبال واجتاحوا بوابات القصر. وتدفق الكثيرون إلى الصالونات الفخمة والقاعات الرخامية في القصر، مقر الاجتماعات الرئيسيمع رؤساء الدول وكبار الشخصيات الأجنبية.