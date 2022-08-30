العراق: عشرات القتلى والجرحى ودعوات أممية للهدوء والحوار

دخل المشهد السياسي في العراق، في نفق جديد، مع إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتزال العمل السياسي وإغلاق كافة المؤسسات المرتبطة بالتيار، وسط دعوات دولية وعربية للهدوء والحوار.

وتطور الوضع إلى اندلاع اشتباكات عنيفة بكل أنواع الأسلحة داخل المنطقة الخضراء، أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وأكدت مصادر طبية عراقية سقوط 20 قتيلا على الأقل في المواجهات المسلحة التي اندلعت داخل المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد، بعد إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتزال العمل السياسي.

وشهد العراق في الساعات الأخيرة تطورات أمنية وسياسية متلاحقة، حيث أخرجت القوات الأمنية بالقوة أنصار الصدر من داخل القصر الحكومي والساحات المحيطة به، وفرضت حظرا للتجول في جميع المحافظات.

وقالت وسائل إعلام عراقية إن صافرات الإنذار دوّت في السفارة الأميركية في بغداد بعد سقوط قذيفة هاون قربها. وأكدت إخلاء مقر السفارة الهولندية في المنطقة الخضراء وانتقال موظفيها للسفارة الألمانية.