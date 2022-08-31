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بايدن يدعو إلى "حوار وطنيّ" في العراق خلال محادثة مع الكاظمي

تاريخ النشر: 31/08/2022 - 23:50

بايدن يدعو إلى "حوار وطنيّ" في العراق خلال محادثة مع الكاظمي
خلال لقاء سابق بين بايدن والكاظمي (Getty Images)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير: باسل مغربي

دعا الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، القادة السياسيين العراقيين إلى الشروع في "حوار وطني"، بهدف معالجة الأزمة السياسية القائمة، وذلك خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، بحسب ما أفاد البيت الابيض.

وقال البيت الأبيض في بيان، إن بايدن والكاظمي "رحبا بعودة الأمن إلى الشارع، ودعوا جميع القادة العراقيين إلى البدء بحوار وطني، يهدف إلى بناء حل مشترك، في إطار الدستور والقوانين العراقية".

وأثنى بايدن على "القيادة الشخصية" للكاظمي وجهوده لـ"حفض التوترات في المنطقة من خلال الحوار والدبلوماسية".

وأعرب الرئيس الأميركي عن دعمه لـ"عراق سيد ومستقل"، وسط النفوذ الإيراني الكبير في البلاد التي اجتاحتها الولايات المتحدة عام 2003.

وأخفق العراق الذي هيمنت عليه السياسات الطائفية منذ إطاحة الولايات المتحدة بالرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، في تشكيل حكومة منذ انتخابات تشرين الأول/ أكتوبر، في ظل توتر بين رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، والفصائل الموالية لإيران.

وكان الكاظمي قد دعا منتصف آب/ أغسطس قادة القوى السياسية، إلى "حوار وطني"، على الرغم من عدم موافقة الصدر على المشاركة.

وتصاعد التوتر بشكل حاد الإثنين، مع اقتحام أنصار الصدر للمنطقة الخضراء المحصنة في بغداد، ما أدى إلى اندلاع أعمال عنف أسفرت عن مقتل 30 شخصا.

وفي وقت سابق الأربعاء، دعت السفيرة الأميركية لدى العراق، ألينا رومانوسكي، جميع الأطراف في العراق إلى ضبط النفس والحوار، تجنبا لتكرار وقوع "أحداث مأساوية يذهب ضحيتها مدنيين".

وقالت في تغريدة عبر "تويتر": "نـشعر ببالغ الأسى مع الأسر المفجوعة التي فقدت أحباءها خلال مظاهرات الأيام القليلة الماضية، ونتمنى الشفاء العاجل للكثيرين الذين ما زالوا مصابين".

وأضافت أنها تدعو إلى الهدوء وضبط النفس والحوار بين جميع الأطراف "حتى لا تتكرر هذه الأحداث المأساوية أبدا".

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#مصطفى الكاظمي
#بايدن
#العراق
#حوار وطني
#الأزمة السياسية في العراق

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