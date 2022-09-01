العراق: المحكمة العليا تؤجّل دعوى حلّ البرلمان

حددت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الأربعاء المقبل، موعدا لإصدار قرار بخصوص دعوى حل البرلمان المقدمة من التيار الصدري.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، عقدت المحكمة جلسة للنظر في الدعوى، التي تقدمت بها التيار الصدري سابقا، على خلفية الأزمة السياسية في البلاد.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن المحكمة رفعت الجلسة وحددت يوم الأربعاء المقبل موعدا لإصدار قرارها.

والإثنين والثلاثاء، شهدت العاصمة بغداد ومحافظات أخرى اشتباكات خلفت أكثر من 30 قتيلا ومئات الجرحى وفق مصادر طبية، عقب اقتحام أنصار التيار الصدري عددا من المقار الحكومية في بغداد فور إعلان الصدر اعتزاله العمل السياسي نهائيا.

وجاء قرار الصدر بعد أكثر من عشرة أشهر من الصراع مع الإطار التنسيقي من أجل تشكيل "حكومة أغلبية"، بعد فوز التيار بالأغلبية البرلمانية.

ويرفض التيار الصدري ترشيح الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة، ويطالب بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة، بينما يتمسك الإطار بتشكيل حكومة، بعد أن بات يمتلك الأغلبية إثر استقالة نواب التيار من البرلمان.

وحالت الخلافات بين القوى العراقية، لا سيما الشيعية منها، دون تشكيل حكومة، منذ إجراء الانتخابات الأخيرة في 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2021.