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مفاوضات ترسيم الحدود بين إسرائيل ولبنان: الوسيط الأميركيّ إلى بيروت الأسبوع المقبل

تاريخ النشر: 04/09/2022 - 20:59

مفاوضات ترسيم الحدود بين إسرائيل ولبنان: الوسيط الأميركيّ إلى بيروت الأسبوع المقبل
زورق يرفع العلم اللبنانيّ ولافتة؛ "ثروتنا البحرية لنا" ("أ ب")
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

يصل الوسيط الأميركي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، آموس هوشستين، إلى بيروت، الأسبوع المقبل، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم الأحد.

وذكرت الوكالة أن الرئيس اللبناني، ميشال عون "تلقى بعد ظهر اليوم، اتصالا من نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، أعلمه فيه أنه تواصل مع الوسيط الأميركي في مسألة ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، آموس هوكشتاين، في إطار المهمة المكلف بها من الرئيس عون".

وأضافت: "وتبلغ (عون) أن هوكشتاين سيزور لبنان في أواخر الأسبوع المقبل، لمتابعة البحث مع الجانب اللبناني في ملف الترسيم".

ووفق الوكالة، فقد "أوضح بو صعب للرئيس عون بأن ’معظم التقارير الإعلامية التي نُشرت مؤخرا حول مهمة هوكشتاين مبنية على تكهنات وليست دقيقة’، كما أكد أنه سمع من الجانب الأميركي أن الجهود المبذولة حاليا للتوصل إلى اتفاق عادل، هو أولوية قصوى بالنسبة إلى الجانب الأميركي".

وفي سياق ذي صلة، أبحر متظاهرون لبنانيون، اليوم، على طول ساحل البلاد في عشرات قوارب الصيد باتجاه إسرائيل، قبل أيام من وصول المبعوث الأميركي إلى بيروت.

زورق يرفع العلم اللبنانيّ ("أ ب")

وحمل أسطول الأحد الأعلام واللافتات اللبنانية، وشعارات بالعربية والفرنسية والعبرية، تعبر عما يقولون إنه حق لبنان في حقول النفط والغاز البحرية.

ونقلت وكالة "أسوشييتد برس" للأنباء عن آية صالح، وهي إحدى المتظاهرات، وكانت على متن قارب صيد، قولها: "نطالب بحقنا في كل شبر من مياهنا"، وننقل رسالة من اللبنانيين.

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#ميشال عون
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