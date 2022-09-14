السيسي وأمير قطر يبحثان تعزيز العلاقات وتوقيع 3 مذكرات تفاهم

تطرق أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال لقائهما في الدوحة اليوم الأربعاء، إلى تعزيز العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية محل اهتمام مشترك، وفي أعقاب ذلك جرى التوقيع على 3 مذكرات تفاهم في مجالات مختلفة.

وأورد بيان الديوان الأميري، أن "آل ثاني رحب في بداية الجلسة بالرئيس المصري والوفد المرافق، متمنيا للعلاقات الأخوية بين البلدين مزيدا من التطور والنماء".

وأعرب أمير قطر عن "تطلعه إلى أن تُسهم هذه الزيارة في توطيد علاقات التعاون بين البلدين بما يحقق طموحات ومصالح الشعبين الشقيقين".

بدوره، قدم السيسي "شكره وتقديره لسمو الأمير على حسن الاستقبال وكرم الضيافة"، معربا عن أمله "بتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين ودفعها إلى آفاق أرحب على كافة الأصعدة"، بحسب البيان.

وذكر البيان أنه "جرى خلال الجلسة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتنميتها في شتّى المجالات، لا سيما في مجال الاستثمار والنقل والشؤون الاجتماعية، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك".

من جانبه، قال متحدث الرئاسة المصرية بسام راضي، في تصريحات نقلتها صحيفة "الأهرام"، إن "الرئيس السيسي وأمير قطر عقدا مباحثات منفردة، أعقبتها جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين".

وأضاف راضي أن الرئيس المصري "عبّر عن تقديره وامتنانه لأمير قطر على حسن الاستقبال وكرم الضيافة"، مؤكدا "انفتاح مصر نحو تعميق العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة، ودفعها إلى آفاق أرحب في شتى المجالات".

وأردف أن أمير قطر "أشاد بالروابط الأخوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين وأعرب عن تقديره للجهود المصرية الداعمة للشأن العربي والخليجي على كافة الأصعدة".

وتابع راضي "تبادل الزعيمان الرؤى بشأن تطورات القضايا العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وزاد "جرى التوافق بشأن أهمية تعزيز التنسيق بين البلدين لتسوية سياسية مستدامة لأزمات المنطقة".

وأوضح راضي أن اللقاء بين الجانبين "شهد مناقشة سبل تعظيم العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية المشتركة".

وأكد أنه تم توقيع 3 مذكرات تفاهم، الأولى بين صندوق مصر السيادي للاستثمارات والتنمية وجهاز قطر للاستثمار، والثانية في مجال الشؤون الاجتماعية بين وزارة التضامن الاجتماعي المصرية ووزارة التنمية الاجتماعية القطرية، والثالثة بشأن التعاون في مجال الموانئ بين مصر وقطر، حسب ذات المصدر.

ووصل السيسي بالأمس إلى قطر تلبية لدعوة تلقاها في أيار/مايو من الأمير القطري، الذي استقبله بمطار الدوحة، وتستمر الزيارة يومين وتعد الأولى له منذ توليه منصبه عام 2014.

وفي 5 حزيران/يونيو 2021 جرى توقيع اتفاق مصالحة في مدينة العلا السعودية أنهى خلافا اندلع صيف 2017 بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جانب وقطر من جانب آخر.

ومنذ توقيع الاتفاق، شهدت العلاقات القطرية المصرية تطورا ملموسا وجرى تبادل سفيرين وزيارات ومحادثات رسمية بين البلدين.