لبنان: مفاوضات ترسيم الحدود البحرية قطعت "شوطا متقدما"

أكد الرئيس اللبناني، ميشال عون، أن "إنجاز ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية (مع إسرائيل) سيمكّن لبنان من إطلاق عملية التنقيب عن النفط والغاز في الحقول المحددة ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة، الأمر الذي سيعطي الاقتصاد اللبناني دفعة إيجابية لبدء الخروج من الأزمة التي يرزح تحتها منذ سنوات".

ولفت إلى أن "الاتصالات لإنجاز ملف الترسيم قطعت شوطا متقدما حقق فيها لبنان ما يجعله قادرا على استثمار ثروته في مياهه، وأن ثمة تفاصيل تقنية يتم دراستها حاليا لما فيه مصلحة لبنان وحقوقه وسيادته".

وجاءت تصريحات عون بعد زيارة قام بها الوسيط الأميركي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، آموس هوشستين، إلى بيروت، الجمعة، ولقائه بالرئيس اللبناني حيث بحثا آخر المستجدات المتعلقة بالمفاوضات.

سفينة إسرائيلية في رأس الناقورة على الحدود مع لبنان (Gettyimages)

وأكد هوشستين خلال اجتماعه بعون آنذاك، أن "هناك تقدما ملحوظا ومتفائلا في الوصول إلى اتفاق حول ترسيم الحدود البحرية"، مستعرضا نتائج الاتصالات التي أجراها مع الجانب الإسرائيلي وبعض النقاط المتعلقة بالمفاوضات، كما استمع إلى وجهة نظر لبنان حيال بعض النقاط التي يجري البحث بشأنها.

وأضاف "كان اجتماعا ممتازا وأعتقد أننا أحرزنا تقدما جيدا في هذا المجال، وسأواصل جولتي على المسؤولين الرسميين، على أن أدلي بالمزيد حول هذا الموضوع بعد الانتهاء من لقاءاتي".

وشهدت المفاوضات على ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، تدخلا من قبل الرئيس الأميركي، جو بايدن، في الأسبوع الأخير، الذي طالب رئيس الحكومة الإسرائيلية، يائير لبيد، خلال محادثة هاتفية بينهما بالتوصل إلى اتفاق خلال عدة أسابيع.

الوسيط الأميركي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية (Gettyimages)

وحذرت إدارة بايدن من عواقب وخيمة قد تعود على المنطقة في حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن ترسيم الحدود البحرية.

ومن جانبه، ذكر مسؤول سياسي إسرائيلي، الإثنين، أن تقديراته تشير إلى أن مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، ستقود إلى بلورة اتفاق بين الجانبين، مشيرا إلى أن إسرائيل ستبدأ باستخراج الغاز من منصة "كاريش"، فور توفر إمكانية لذلك.

وقدّر المصدر ذاته أنه سيكون من الممكن توقيع اتفاق بين إسرائيل ولبنان حول مسألة الحدود البحرية، إذ قال إنّ "التعبير الصحيح هو ’تفاؤل شديد الحذر’. الطرفان متقاربان للغاية".

وأشار المسؤول الإسرائيلي إلى قلق الجانب الإسرائيليّ من احتمال تدهور الوضع الأمني ​​بسبب عدم التوصّل إلى اتفاق بين الجانبين حتى الآن. وقال إنه "في ما يتعلق بالمفاوضات، يمكن أن تتعقد الأمور".

ولفت إلى أن "تعقُّد الأمور" يمكن أن يؤدي إلى "سوء تقدير لـ’حزب الله’". وقال المصدر: "إذا لعب حزب الله معنا فسيتلقى (هجوما إسرائيليا)".