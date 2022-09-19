لبنان: الأمن يمنع محتجّين من اقتحام مبنى قصر العدل وسط بيروت

منعت قوات الأمن اللبنانية، اليوم الإثنين، محتجين من محاولة اقتحام مبنى قصر العدل وسط العاصمة بيروت، للمطالبة بإطلاق سراح موقوفيْن اثنيْن في قضية اقتحام مصرف محلي.

ونظّم ناشطون وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن الموقوفيْن محمد رستم وعبد الرحمن زكريا، إثر مشاركتهما في اقتحام مصرف "لبنان والمهجر"، الأربعاء الماضي، برفقة المودِعة سالي حافظ التي تمكّنت من الحصول على وديعتها تحت التهديد.

تجمهر أمام قصر العدل في بيروت ("الأناضول")

وسادت حالة من التوتر مدخل قصر العدل بين أهالي وأصدقاء الناشطيْن الموقوفيْن والقوى الأمنية التي كانت تحاول إبعاد المعتصمين.

وطالب وكيل الناشطة سالي حافظ ووكيل الناشطين الموقوفيْن، في تصريحات للصحافيين، القضاء بالإفراج الفوري عنهم.

وزادت في الآونة الأخيرة اقتحامات المودعين للمصارف وبلغت 8 حوادث الجمعة الماضية، في وقت أعلنت فيه جمعية المصارف اللبنانية الإغلاق 3 أيام اعتبارا من اليوم الإثنين، بسبب مخاوف أمنية.

وخلال الفترة الماضية، تكررت مثل هذه الحوادث في البنوك اللبنانية على إثر رفضها منح المودعين أموالهم بالدولار.

("الأناضول")

ومنذ أكثر من عامين ونصف العام، تفرض مصارف لبنان قيودا على أموال المودعين بالعملة الأجنبية، لا سيّما الدولار، كما تضع سقوفا قاسية على سحب الأموال بالليرة اللبنانية.

ويعاني اللبنانيون منذ عام 2019، أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلا عن شح في الوقود والأدوية، وانهيار قدرتهم الشرائية.

مصارف لبنان تغلق أبوابها

وأغلقت معظم البنوك اللبنانية اليوم، أبوابها أمام المتعاملين التزاما بقرار الإضراب الذي اتخذته جمعية المصارف لمدة ثلاثة أيام، استنكارا للاعتداءات المتكرّرة التي تعرّضت لها من قبل مودعين.

وأقفلت جميع المصارف الخاصة في العاصمة بيروت أبوابها، بسبب مخاوف أمنية تصاعدات في الآونة الأخيرة ووصلت إلى ذروتها، الجمعة، شملت عدة مناطق خارج العاصمة.

("الأناضول")

وتأتي الاقتحامات المتكررة إثر رفضها منح المودعين أموالهم بالدولار، في حين قالت جمعية المصارف اللبنانية إن البنوك ستغلق أبوابها 3 أيام اعتبارا من الإثنين، بسبب مخاوف أمنية.

وسجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح الإثنين بين 38200 ليرة لبنانية و38400 ليرة لبنانية، في مسار يتوقع أن يبقى هبوطا للعملة المحلية، خصوصا في ظل إقفال المصارف أبوابها.