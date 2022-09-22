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انطلقوا من لبنان: مصرع 15 مهاجرا غرقا قبالة الشواطئ السوريّة

تاريخ النشر: 22/09/2022 - 19:30

انطلقوا من لبنان: مصرع 15 مهاجرا غرقا قبالة الشواطئ السوريّة
("توضيحية - "أ ب")
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير: باسل مغربي

أعلنت وزارة النقل السورية التابعة للنظام السوريّ، اليوم الخميس، العثور على 15 شخصا، متوفين قبالة الشواطئ السورية، بعد أيام على انطلاق زورقهم من شمال لبنان.

وقال المدير العام للموانئ البحرية، سامر قبرصلي، في بيان إن "كوادرنا تعمل الآن بكل جهودها على إنقاذ زورق بحري (...) مقابل منطقة المنطار و(جزيرة) أرواد وعدة مواقع على شاطئ طرطوس"، مشيرا إلى أنه "تم العثور على 15 وفية، وثمانية ناجين تم إسعافهم إلى مستشفى الباسل في طرطوس".

ونقل البيان عن ناجين قولهم إن "الزورق انطلق من لبنان - المنية، منذ عدة أيام بقصد الهجرة"، وعلى متنه ركاب من جنسيات عدة.

ولا تزال عمليات البحث جارية عن ناجين ويشارك فيها صيادون. ولم يتضح عدد ركاب الزورق حتى الآن.

وتتكرر منذ سنوات محاولة الهجرة غير الشرعية من لبنان.

وفي ظلّ تردّي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، تضاعف عدد المهاجرين الذين يحاولون الفرار بحرا وغالبا ما تكون وجهتهم قبرص، الدولة الأوروبية الواقعة قبالة السواحل اللبنانية.

وقد بدأ الأمر مع لاجئين فلسطينيين وسوريين لا يترددون في القيام بهذه الرحلة الخطيرة، بحثا عن بدايات جديدة، قبل أن يسلك لبنانيون الطريق نفسه، بعيدا من بلدهم الغارق في الأزمات.

وفي 13 أيلول/ سبتمبر، أعلن جهاز خفر السواحل التركي مقتل ستة مهاجرين، بينهم طفلان في عرض بحر إيجه، فيما جرى إنقاذ 73 آخرين كانوا يحاولون الوصول إلى إيطاليا، بعدما انطلقوا من طرابلس في شمال لبنان.

وتعلن السلطات اللبنانية مرارا، إحباطها لمحاولات هجرة غير شرعية عبر البحر.

بودكاست عرب 48

#لبنان
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