المغرب: إلغاء قيد جواز التلقيح ضد كورونا للوافدين في المطارات

عرب ٤٨ / أ ف ب

ألغى المغرب شرط إبراز جواز التلقيح ضد وباء كورونا أو فحص "بي سي آر" سلبي من أجل دخول أراضيه اعتبارا من الجمعة؛ حسب ما أفاد المكتب الوطني للمطارات.

وذكر المكتب على "تويتر" أنه "تبعا لقرار السلطات المغربية فإن القيود الصحية (فحص بي سي آر وجواز التلقيح) المفروضة عند دخول التراب المغربي، مرفوعة ابتداء من اليوم".

في المقابل، يتعين على الوافدين إلى المغرب "الإدلاء ببطاقة صحية"، عند وصولهم إلى مطاراته. وهي عبارة عن استمارة تحمّل على الموقع الإلكتروني للمكتب، متضمنة بعض المعلومات الخاصة بالمسافرين.

كانت تلك القيود قد فرضت على المسافرين الآتين إلى المغرب، منذ إعادته فتح مجاله الجوي للرحلات الدولية في شباط/فبراير. وهو قرار أتاح انتعاش القطاع السياحي الحيوي للاقتصاد المغربي خلال الصيف.

فقد عاودت مطارات المغرب في الأشهر الماضية نشاطها الاعتيادي بما فاق 12 مليون مسافر حتى أواخر آب/أغسطس، مسترجعة ما يعادل 74% من المسافرين الذين وصلوا خلال الفترة نفسها العام 2019، بحسب مكتب المطارات.

ويؤمل أن يساهم القرار الأخير في تعزيز انتعاش السياحة.

يأتي رفع القيود الصحية في وقت يشهد المغرب "انتشارا ضعيف جدا" للوباء، بمعدل "أقل من إصابة واحدة لكل مئة ألف نسمة في الأسبوع" منذ خمسة أسابيع، وفق آخر نشرة شهرية لوزارة الصحة.

وتلقى أكثر من 18% من سكان المملكة الجرعة الثالثة (حوالى 6,8 ملايين شخص)، بحسب المعطيات الرسمية.

ومددت الحكومة الخميس العمل بحالة الطوارئ الصحية حتى نهاية تشرين الأول/أكتوبر، ما يتيح للسلطات إمكان اتخاذ إجراءات استثنائية لمواجهة الوباء.