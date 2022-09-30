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انتخابات الكويت: فوز كبير للمعارضة والمرأة تستعيد حضورها

تاريخ النشر: 30/09/2022 - 07:19

انتخابات الكويت: فوز كبير للمعارضة والمرأة تستعيد حضورها
المركز الإعلامي لانتخابات مجلس الأمة الكويتي
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

حصدت المعارضة في الكويت نحو 60% من مقاعد البرلمان في انتخابات مجلس الأمة، وتمكنت المرأة من استعادة حضورها في البرلمان بحصولها على مقعدين.

ودلت نتائج أولية غير رسمية لانتخاب أعضاء مجلس الأمة عن تغيّر كبير في تركيبة البرلمان، إذ فاز 30 نائبا محسوبا على المعارضة، بينهم رئيس مجلس الأمة الأسبق، أحمد السعدون.

ووفقا للنتائج، فقد حصد المكون الشيعي 10 مقاعد، في سابقة لم تحدث من قبل، في حين حصد الإسلاميون، بين سلفيين وإخوان سلمين ومستقلين، 8 مقاعد.

وحملت النتائج البرلمانية مفاجأة أخرى تمثلت في فوز مرشحيْن اثنين يقبعان في السجن المركزي؛ أحدهما يقضي عقوبة بالسجن سنتين، والآخرُ موقوف على ذمة قضية اتُّهِم فيها بالمشاركة في انتخابات فرعية.

وكشفت النتائج الأولية أيضا عن استعادة المرأة الكويتية حضورها الذي فقدته في البرلمان السابق، بعد أن تمكنت المرشحتان جنان بوشهري وعالية الخالد من الفوز بمقعدين نيابيين في المجلس الجديد.

وبدأت أعمال فرز الأصوات عقب انتهاء عمليات التصويت مباشرة، مساء أمس الخميس، وبث تلفزيون الدولة الكويتي عمليات الفرز من لجان الانتخابات عبر البث المباشر.

وضمت الانتخابات 5 دوائر انتخابية وفق نظام الصوت الانتخابي الواحد لاختيار 50 عضوا لمجلس الأمة من بين 305 مرشحين ومرشحات.

وتأتي هذه الانتخابات إثر مرسوم أميري في الثاني من آب/ أغسطس الماضي تم بموجبه حل مجلس الأمة نظرا لعدم التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية (الحكومة).

وتأسس مجلس الأمة الكويتي في 23 كانون الثاني/ يناير 1963، ولا يصدر قانون في الكويت إلا إذا أقره المجلس وصدّق عليه أمير البلاد.

ويتمتع البرلمان الكويتي بسلطات واسعة، ويشمل ذلك سلطة إقرار القوانين ومنع صدورها، واستجواب رئيس الحكومة والوزراء، والاقتراع على حجب الثقة عن كبار مسؤولي الحكومة.

ولا توجد في الكويت أحزاب سياسية رسمية، لكن السلطة تتعامل مع الجماعات السياسية القائمة ولا تسعى لتقويضها أو التضييق عليها.

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