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المغرب: تفكيك شبكة ضالعة في الهجرة غير الشرعية وتزوير وثائق

تاريخ النشر: 01/10/2022 - 22:04

المغرب: تفكيك شبكة ضالعة في الهجرة غير الشرعية وتزوير وثائق
(Gettyimages)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: ربيع سواعد

أعلنت الشرطة المغربية، السبت، تفكيك شبكة من 20 شخصا في عدة مدن يشتبه بتورطهم في تكوين شبكة للهجرة غير الشرعية، عبر تزوير وثائق الحصول على تأشيرات دخول منطقة "شنغن".

وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان، أن مصالحها تمكنت من توقيف 20 شخصا في عمليات متزامنة بعدة مدن الجمعة، و"ذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية منظمة تنشط في تنظيم الهجرة غير الشرعية، عن طريق تزوير المحررات الرسمية والبنكية التي تدخل في إعداد طلبات الحصول على تأشيرة ولوج فضاء شنغن".

وأشارت المعلومات الأولية إلى أن المشتبه بهم كانوا "يتلقون مبالغ مالية متفاوتة القيمة من كل مرشح للهجرة، مقابل تمكينه من موعد لتحصيل التأشيرة وملف يتضمن وثائق ومستندات مزورة"، وفق ما أضاف البيان.

كما يشتبه بتورط "بعض الموقوفين في تسهيل عمليات الهجرة غير الشرعية عن طريق تمكين المرشحين من وثائق سفر أجنبية متحصلة من عمليات السرقة"، بحسب المصدر نفسه.

ومن بين الموقوفين مدير وكالة لتحديد مواعيد طلبات التأشيرة بمدينة الناظور.

ولفتت الشرطة المغربية أيضا إلى حجز "مجموعة كبيرة من الوثائق والمعدات التي يشتبه في استخدامها لأغراض إجرامية"، بينها أختام مزيفة منسوبة لمؤسسات مصرفية وإدارات عمومية وملفات مزورة لطلبات الحصول على تأشيرات "شنغن".

وسبق أن أعلنت الشرطة تفكيك شبكة مماثلة من ستة أشخاص في مدينة وجدة أواخر آب/أغسطس، يشتبه بضلوعهم "في تنظيم الهجرة غير الشرعية، وتزوير الوثائق التي تدخل في إعداد طلبات الحصول على تأشيرات ولوج فضاء شنغن".

بودكاست عرب 48

#المغرب
#تأشيرات شنغن
#شنغن
#الهجرة غير الشرعية
#الهجرة

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