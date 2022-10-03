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لبنان: مصرع 4 أطفال سوريين غرقوا في بركة مياه

تاريخ النشر: 03/10/2022 - 22:11

لبنان: مصرع 4 أطفال سوريين غرقوا في بركة مياه
من المكان، حيث غرق الأطفال (الشبكة)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

لقي 4 أطفال سوريين مصارعهم، اليوم الإثنين، جراء غرقهم في بركة مياه في منطقة درعون بمحافظة كسروان شمالي لبنان.

وأعلن الدفاع المدني اللبناني عبر حسابه في "فيسبوك"، انتشال 4 جثث تعود لأطفال من الجنسية السورية.

البركة التي غرق الأطفال فيها (الشبكة)

وتابع أن الأطفال "قضوا غرقًا إثر سقوطهم داخل بركة مياه في وادي درعون، في محافظة كسروان شمال لبنان".

وأعلن الدفاع المدني أن عناصره تمكنوا من إنقاذ طفل خامس انتشلوه من البركة، وقدّموا له الإسعافات الأولية اللازمة في موقع الحادثة.

وتراوح أعمار الأطفال بين 10 أعوام و14 عامًا، وفق الوكالة الوطنية للإعلام (رسمي)، التي ذكرت أن الطفل الخامس بحالة مستقرة.

وباشرت القوى الأمنية تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادثة، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

ويبلغ عدد اللاجئين السوريين المقيمين في لبنان 1.5 مليون تقريبًا، نحو 900 ألف منهم مسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ويعاني معظمهم أوضاعا معيشية صعبة.

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#وادي درعون
#غرق الأطفال
#أطفال سوريون
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