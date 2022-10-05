  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار الوطن العربي

لبنان: حريق بمخيم لاجئين يشرّد مئة عائلة سوريّة 

تاريخ النشر: 05/10/2022 - 23:44

لبنان: حريق بمخيم لاجئين يشرّد مئة عائلة سوريّة 
شرّد الحريق مئة عائلات سورية ("الأناضول")
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

شب حريق، الأربعاء، في مخيم للنازحين شرقي لبنان، وأتى على 93 خيمة، وتسبب في تشريد نحو مئة عائلة سورية تقطن فيه.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، أن "حريقا شب في مخيم الوفاق العماني للنازحين السوريين بوادي الحصن شرق بلدة عرسال، أدى لاحتراق 93 خيمة من أصل 200".

("الأناضول")

وقالت: "لم يصب أي من النازحين بأذى، غير أن النيران التهمت محتوياتهم بما فيها أوراقهم الثبوتية".

وأضافت: "تضررت مجاري الصرف الصحي وباتت تشكل خطرا بيئيا على الجميع".

وأوضحت الوكالة أن "الحريق شرّد نحو مئة عائلة"، دون مزيد من التفاصيل.

وتابعت: "عملت قوة من الجيش اللبناني وعناصر الدفاع المدني والسلطات المحلية والمواطنين على إخماد الحريق".

("الأناضول")

وبحسب التقديرات اللبنانية، يبلغ عدد اللاجئين السوريين في لبنان 1.8 مليونا، منهم نحو 880 ألفا فقط مسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كما يحتضن لبنان حوالي 200 ألف لاجئ فلسطيني.

وفي الآونة الأخيرة، وضعت الحكومة اللبنانية خطة لإعادة 15 ألف لاجئ إلى سوريا شهريًا، إلا أن الخطة تصطدم برفض الأمم المتحدة التي ترى أن الأمن في البلد العربي لم يستتبّ بعد، وتطلب من بيروت التريّث في الوقت الراهن.

("الأناضول")

بودكاست عرب 48

#لبنان
#حريق
#احتراق مخيم للنازحين
#سورية
#نازحون سوريون
#مخيم الوفاق
#وادي الحصن
#عرسال

حوارات

حوار مع سعيد زيداني | نجاح التجمع هو الحل لأن إخفاقه سيضر الجميع
حوار مع سعيد زيداني | نجاح التجمع هو الحل لأن إخفاقه سيضر الجميع

2022-10-01

حوار مع حنين زعبي | مهمة التجمع وقف الانهيار الحاصل وإعادة السياسة إلى توازنها الوطني
حوار مع حنين زعبي | مهمة التجمع وقف الانهيار الحاصل وإعادة السياسة إلى توازنها الوطني

2022-09-24

حوار مع د. عاص أطرش | أنماط تصويت العرب في انتخابات الكنيست
حوار مع د. عاص أطرش | أنماط تصويت العرب في انتخابات الكنيست

2022-09-17

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

استدعاء سفير ستوكهولم في أنقرة بعد بثّ "إهانة" عبر التلفزيون الرسميّ السويديّ
استدعاء سفير ستوكهولم في أنقرة بعد بثّ "إهانة" عبر التلفزيون الرسميّ السويديّ

2022-10-05

الهند: مصرع 31 شخصا على الأقل إثر سقوط حافلة في واد
الهند: مصرع 31 شخصا على الأقل إثر سقوط حافلة في واد

2022-10-05

واشنطن: قرار "أوبك+" مؤشر واضح على انحياز التحالف لروسيا
واشنطن: قرار "أوبك+" مؤشر واضح على انحياز التحالف لروسيا

2022-10-05

الأكثر قراءة

مصرع شاب من طمرة في حادث طرق

مصرع شاب من طمرة في حادث طرق

2022-10-04
النائب أبو شحادة يدعو السفراء الأوروبيين لحضور جلسة شطب التجمع

النائب أبو شحادة يدعو السفراء الأوروبيين لحضور جلسة شطب التجمع

2022-10-04

"التراجع عن اتفاق ترسيم الحدود البحرية سيمس بأمن إسرائيل"

2022-10-04
لبنان يرد على العرض الأميركي لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

لبنان يرد على العرض الأميركي لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

2022-10-04
حالة الطقس: أجواء حارة رغم انخفاض الحرارة

حالة الطقس: أجواء حارة رغم انخفاض الحرارة

2022-10-04