لبنان: حريق بمخيم لاجئين يشرّد مئة عائلة سوريّة 

شب حريق، الأربعاء، في مخيم للنازحين شرقي لبنان، وأتى على 93 خيمة، وتسبب في تشريد نحو مئة عائلة سورية تقطن فيه.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، أن "حريقا شب في مخيم الوفاق العماني للنازحين السوريين بوادي الحصن شرق بلدة عرسال، أدى لاحتراق 93 خيمة من أصل 200".

("الأناضول")

وقالت: "لم يصب أي من النازحين بأذى، غير أن النيران التهمت محتوياتهم بما فيها أوراقهم الثبوتية".

وأضافت: "تضررت مجاري الصرف الصحي وباتت تشكل خطرا بيئيا على الجميع".

وأوضحت الوكالة أن "الحريق شرّد نحو مئة عائلة"، دون مزيد من التفاصيل.

وتابعت: "عملت قوة من الجيش اللبناني وعناصر الدفاع المدني والسلطات المحلية والمواطنين على إخماد الحريق".

("الأناضول")

وبحسب التقديرات اللبنانية، يبلغ عدد اللاجئين السوريين في لبنان 1.8 مليونا، منهم نحو 880 ألفا فقط مسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كما يحتضن لبنان حوالي 200 ألف لاجئ فلسطيني.

وفي الآونة الأخيرة، وضعت الحكومة اللبنانية خطة لإعادة 15 ألف لاجئ إلى سوريا شهريًا، إلا أن الخطة تصطدم برفض الأمم المتحدة التي ترى أن الأمن في البلد العربي لم يستتبّ بعد، وتطلب من بيروت التريّث في الوقت الراهن.