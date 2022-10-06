الخصاونة والكاظمي يضعان حجر الأساس لمشروع ربط كهربائيّ بين الأردن والعراق

وضع رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، ونظيره العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، حجر أساس لمشروع ربط كهربائي بين البلدين، تزود بموجبه المملكة، جارتها الشرقية بـ100 جيجاوات سنويا.

جاء ذلك وفق ما ذكره تلفزيون "المملكة" عبر موقعه، مشيرا إلى أنه جرى وضع حجر الأساس على مقربة من الحدود بين البلدين داخل أراضي العراق.

ونقل عن الخصاونة تأكيده خلال تلك المناسبة على دعم الأردن لأمن العراق واستقراره وازدهاره وتقدمه.

فيما اعتبر وزير الطاقة الأردني، صالح الخرابشة أن "مشروع الربط الكهربائي الأردني العراقي سيزيد من نقاط ربط الأردن كهربائيا مع دول الجوار ويوفر مزيدا من فرص الربط غير المباشر مستقبلا مع العديد من دول المنطقة".

وأضاف "نأمل أن تكون هذه المرحلة خطوة لتعزيز الأنظمة الكهربائية بين البلدين ورفع كمية التزويد (...)".

وتابع: "نعمل حاليا مع الجانب المصري لتعزيز الربط الكهربائي المصري بالإضافة الى دولة فلسطين".

من جانبه، قال رئيس الوزراء العراقي: "سنتعاون مع الأردن لوضع حجر اساس هذا المشروع اليوم لتذليل كل العقبات لبناء اقتصاد يليق بتحديات المستقبل"

ووقع الأردن والعراق، في أيلول/ سبتمبر 2020 عقدا لربط شبكة الكهرباء بين البلدين.

وبموجب العقد، فإن الأردن سيزود العراق في المرحلة الأولى من المشروع بـ 1000 جيجاوات ساعة سنويا، بعد استكمال شبكة الربط بين البلدين، وتتبعها مرحله ثانية تتيح للجانبين رفع قدرة تبادل الطاقة الكهربائية.

ويعاني العراق من فجوة في إنتاج الطاقة الكهربائية، مقارنة مع الاستهلاك الفعلي، البالغ أزيد من 23 ألف ميغاواط، مقارنة مع إنتاج بلغ سابقا 19 ألفا.