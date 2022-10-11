السودان: "الآليّة الثلاثيّة" تبحث مع البرهان تسوية سياسيّة "عاجلة"

عقدت الآلية الثلاثية للأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، والهيئة الحكومية للتنمية "إيغاد"، الثلاثاء، اجتماعا مع رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، لاستعجال تسوية سياسية في البلاد.

جاء ذلك في بيان للآلية الثلاثية عقب لقائها مع البرهان في الخرطوم.

وقال البيان: "التقت الآلية الثلاثية اليوم برئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وتناول اللقاء التطورات المتسارعة التي تشهدها الساحة السياسية السودانية، وآفاق الخروج من الأزمة السياسية الراهنة".

ونقل البيان عن الناطق باسم الآلية الثلاثية، محمد بلعيش، أن "الاجتماع اتسم بروح الصراحة والإرادة الصادقة لاستعجال تسوية سياسية، تكون من هندسة السودانيين أصحاب المصلحة أنفسهم على أساس أوسع توافق ممكن".

وأوضح أن "السودان في أمس الحاجة إلى انفراجة، والحوار لا محيد عنه إذا أردنا تأمين التحول الديمقراطي المنشود وبناء السودان الجديد".

وفي 8 حزيران/ يونيو الماضي، انطلق في السودان حوار وطني لحل الأزمة السياسية، برعاية الآلية الثلاثية، وفي 12 من الشهر ذاته أعلنت تأجيل جولة الحوار الثانية إلى موعد يُحدد لاحقا.

ومنذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي، وترفض إجراءات رئيس مجلس السيادة، وقائد الجيش البرهان، الاستثنائية التي يؤكد الرافضون أنها "انقلاب عسكري".

ونفى البرهان، صحة اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، وقال إن إجراءاته تهدف إلى "تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، وتعهد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.

وبدأت بالسودان، في 21 آب/ أغسطس 2019، مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام عام 2020.