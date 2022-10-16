تونس تتفق مع صندوق النقد على قرض بـ1.9 مليار دولار

توصلت السلطات التونسية وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق سيتم من خلاله منح قرض للبلاد بحوالي 1.9 مليار دولار على مدى 4 سنوات.

جاء ذلك في بيان لصندوق النقد أصدره، السبت.

ووفق البيان "توصلت السلطات التونسية وفريق من صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات والإصلاحات الاقتصادية التي سيتم دعمها من خلال تسهيل الصندوق الممدد الجديد لمدة 48 شهرا مع طلب الوصول إلى 1.472 مليار وحدة حقوق سحب خاصة حوالي 1.9 مليار دولار".

وأشار إلى أن "الاتفاق النهائي بشأن القرض يخضع لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، والذي من المقرر أن يناقش طلب برنامج تونس في كانون الأول/ ديسمبر المقبل".

ولفت إلى أن "البيئة العالمية المتدهورة وأسعار السلع الدولية المرتفعة تلقي بثقلها على الاقتصاد، ما يزيد من نقاط الضعف الهيكلية الكامنة وسط الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة".

وتوقع الصندوق في بيانه "تباطؤ النمو في المدى القريب، بينما سيؤدي ارتفاع أسعار السلع الأساسية الدولية إلى الضغط على التضخم وكذلك على الميزان الخارجي والمالي لتونس".

وتجدر الإشارة إلى أن تونس بدأت في تموز/ يوليو الماضي محادثات مع فريق من صندوق النقد.

ويشار إلى أن معدل التضخم في تونس بلغ 9.1% خلال أيلول/ سبتمبر الماضي، وهي النسبة الأعلى منذ أكثر من 30 عاما.

وتوقع صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير له، ألا تتجاوز نسبة النمو عام 2022 في تونس 2.2%.