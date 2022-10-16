  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار الوطن العربي

تونس تتفق مع صندوق النقد على قرض بـ1.9 مليار دولار

تاريخ النشر: 16/10/2022 - 12:37

تونس تتفق مع صندوق النقد على قرض بـ1.9 مليار دولار
بنك تونس (Gettyimages)
عرب ٤٨/ الأناضول
تحرير: طارق طه

توصلت السلطات التونسية وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق سيتم من خلاله منح قرض للبلاد بحوالي 1.9 مليار دولار على مدى 4 سنوات.

جاء ذلك في بيان لصندوق النقد أصدره، السبت.

ووفق البيان "توصلت السلطات التونسية وفريق من صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات والإصلاحات الاقتصادية التي سيتم دعمها من خلال تسهيل الصندوق الممدد الجديد لمدة 48 شهرا مع طلب الوصول إلى 1.472 مليار وحدة حقوق سحب خاصة حوالي 1.9 مليار دولار".

وأشار إلى أن "الاتفاق النهائي بشأن القرض يخضع لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، والذي من المقرر أن يناقش طلب برنامج تونس في كانون الأول/ ديسمبر المقبل".

ولفت إلى أن "البيئة العالمية المتدهورة وأسعار السلع الدولية المرتفعة تلقي بثقلها على الاقتصاد، ما يزيد من نقاط الضعف الهيكلية الكامنة وسط الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة".

وتوقع الصندوق في بيانه "تباطؤ النمو في المدى القريب، بينما سيؤدي ارتفاع أسعار السلع الأساسية الدولية إلى الضغط على التضخم وكذلك على الميزان الخارجي والمالي لتونس".

وتجدر الإشارة إلى أن تونس بدأت في تموز/ يوليو الماضي محادثات مع فريق من صندوق النقد.

ويشار إلى أن معدل التضخم في تونس بلغ 9.1% خلال أيلول/ سبتمبر الماضي، وهي النسبة الأعلى منذ أكثر من 30 عاما.

وتوقع صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير له، ألا تتجاوز نسبة النمو عام 2022 في تونس 2.2%.

بودكاست عرب 48

#تونس
#صندوق النقد الدولي

حوارات

حوار مع د. أحمد أمارة | الاستيطان في قلب أحياء القدس
حوار مع د. أحمد أمارة | الاستيطان في قلب أحياء القدس

2022-10-15

حوار مع سعيد زيداني | نجاح التجمع هو الحل لأن إخفاقه سيضر الجميع
حوار مع سعيد زيداني | نجاح التجمع هو الحل لأن إخفاقه سيضر الجميع

2022-10-01

حوار مع حنين زعبي | مهمة التجمع وقف الانهيار الحاصل وإعادة السياسة إلى توازنها الوطني
حوار مع حنين زعبي | مهمة التجمع وقف الانهيار الحاصل وإعادة السياسة إلى توازنها الوطني

2022-09-24

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إيران: مقتل 4 سجناء وأكثر من 60 مصابا في أحداث سجن إوين
إيران: مقتل 4 سجناء وأكثر من 60 مصابا في أحداث سجن إوين

2022-10-16

12 قتيلا بإطلاق نار داخل حانة بالمكسيك
12 قتيلا بإطلاق نار داخل حانة بالمكسيك

2022-10-16

احتجاجات إيران إلى أين؟
احتجاجات إيران إلى أين؟

2022-10-16

الأكثر قراءة

الناصرة: شاهد عيّان على مقتل أحمد فاخوري يفنّد مزاعم الشرطة

الناصرة: شاهد عيّان على مقتل أحمد فاخوري يفنّد مزاعم الشرطة

2022-10-15
حالة الطقس: انخفاض لدرجات الحرارة وهواء لطيف

حالة الطقس: انخفاض لدرجات الحرارة وهواء لطيف

2022-10-15
الاحتلال يعتقل 3 شبان يزعم أنّهم ضالعون بعملية إطلاق النار في مستوطنة بيت إيل

الاحتلال يعتقل 3 شبان يزعم أنّهم ضالعون بعملية إطلاق النار في مستوطنة بيت إيل

2022-10-15
المصالحة والتنسيق الأمني

المصالحة والتنسيق الأمني

2022-10-15
إيران: دعوات للتظاهر تحت شعار

إيران: دعوات للتظاهر تحت شعار "بداية النهاية"

2022-10-15