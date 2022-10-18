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الأردن يدعو إلى حوار أميركي سعودي لبحث تجاذبات أوبك بلاس

تاريخ النشر: 18/10/2022 - 20:59

الأردن يدعو إلى حوار أميركي سعودي لبحث تجاذبات أوبك بلاس
(Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

دعا الأردن، اليوم الثلاثاء، إلى حوار مباشر بين الولايات المتحدة والسعودية، لبحث التجاذبات بين الدولتين على خلفية قرار تحالف "أوبك بلاس" الأخير بخفض إنتاج النفط.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الأردنية، بالتزامن مع اتهامات أميركية للسعودية بـ"الانحياز" لروسيا في قرار خفض إنتاج النفط الصادر عن تحالف أوبك+ في 5 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، فيما تؤكد الرياض أنه "قرار اقتصادي بحت".

وقالت الخارجية الأردنية إنها "تتابع باهتمام ردود الأفعال على قرار تحالف أوبك+، تخفيض إنتاج النفط وما أنتجه القرار من تجاذبات".

وأضافت على لسان متحدث الوزارة سنان المجالي، أنه "هذه قضية فنية مرتبطة باستقرار أسواق النفط ومتطلباته وتنظيم عملية العرض والطلب وحماية مصالح المنتجين والمستهلكين".

واستدركت قائلا: "يجب أن تقارب (القضية) على أسس فنية، وفي سياقها الاقتصادي بعيدًا عن التجاذبات السياسية التي لا تخدم الأهداف والمصالح المشتركة".

وأكدت الوزارة الأردنية "ضرورة معالجة هذه القضية عبر الحوار المباشر المتوازن بين السعودية الشقيقة والولايات المتحدة، وفي إطار روح الشراكة التي تجمع البلدين".

كما لفتت إلى ضرورة أن يكون الحوار بين الطرفين "بما يعكس أهمية هذه الشراكة في جهود تكريس الأمن والاستقرار في المنطقة وخارجها، ومركزية دور السعودية الرئيس فيها، وأهمية دور الولايات المتحدة".

وختمت بالقول إن "الأردن يدعم كل الخطوات التي تتخذها السعودية لحماية أمنها واستقرارها ومصالحها".

وفي الخامس من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، أعلن تحالف "أوبك+" بقيادة السعودية وروسيا، خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا اعتبارا من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

واتهم مسؤولون أميركيون، السعودية، بدعم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ودعوا إلى فرض عقوبات عليها، فيما رفضت الرياض، عبر بيانات وتصريحات صحافية، الاتهامات الأميركية وانتقدت سياسة "الإملاءات".

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