وفد لبناني إلى سورية الأربعاء لمناقشة ترسيم الحدود البحرية

كلّف الرئيس اللبناني، ميشال عون، وفدا يترأسه نائب رئيس مجلس النواب، إلياس بو صعب، لزيارة دمشق بعد غد، الأربعاء، لإجراء لقاءات تهدف إلى مناقشة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

وجاء تكليف الوفد استكمالا للاتصال الهاتفي الذي أجراه عون قبل أيام مع رئيس النظام بشار الأسد؛ حسب ما أعلنت الرئاسة اللبنانية اليوم الإثنين.

ويضم الوفد اللبناني كل من وزير الخارجية والمغتربين، عبد الله بوحبيب، ووزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، وعضوي مجلس إدارة هيئة قطاع النفط وسام شباط ووسام ذهبي، ورئيس مصلحة الهيدروغرافيا في قيادة الجيش المقدم البحري عفيف غيث.

وكان الرئيس اللبناني قد استقبل بو صعب صباح اليوم في قصر بعبدا وتداول معه في طبيعة المهمة التي سيتولاها الوفد اللبناني مع المسؤولين السوريين في إطار ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وسورية، بعد انتهاء المفاوضات على ترسيم الحدود الجنوبية.

كما تناولا الزيارة المرتقبة للوسيط الأميركي، آموس هوكستاين، في اليومين المقبلين إلى بيروت لتسليم عون الصيغة الرسمية للرسالة الأميركية المتضمنة وقائع ما آلت إليه المفاوضات مع لبنان.

وفي سياق متصل، أكد الوسيط الأميركي أمس، الأحد، أن مراسم توقيع الاتفاق الذي جرى توصل إليه، مؤخرا، بين لبنان وإسرائيل ستنظم يوم الخميس المقبل، وأوضح أنه سيشارك في مراسم التوقيع.

كما قال الوسيط الأميركي في مقابلة مع برنامج "فيس ذا نيشين" (واجه الأمة) على شبكة "سي.بي.إس"، إنه "أعتقد أن هذا تطور رائع حقا، اتفاق تاريخي بين بلدين عدوين". وأضاف أنه "سيكون لدينا اتفاق، ونتمنى توقيعه، هذا الخميس، وأتمنى أن يجعلنا هذا نستمر في التزامنا بتحقيق الاستقرار والازدهار في المنطقة لكلا البلدين".