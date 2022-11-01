القمة العربيّة في الجزائر: تبون يدعو لتشكيل لجنة عربيّة لمنح فلسطين عضويّة أمميّة كاملة

دعا الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الثلاثاء، إلى "تشكيل لجنة اتصال وتنسيق عربية لحشد الدعم من أجل تقديم طلب للأمم المتحدة لمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة بالمنظمة".

جاء ذلك في كلمة لتبون في افتتاحية القمة العربية الـ31 التي تحتضنها الجزائر.

وقال تبون: "استكمالا لواجبنا تجاه القضية الفلسطينية، أتطلع خلال هذه القمة إلى إنشاء لجنة اتصالات عربية من أجل دعم القضية الفلسطينية".

وأضاف: "الجزائر على أتم الاستعداد لنقل هذا المطلب الحيوي إلى الأمم المتحدة من أجل عقد جمعية عامة استثنائية، لمنح دولة فلسطين عضوية كاملة".

تبون مستقبِلا الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (Getty Images)

وتابع: "يتعين علينا في ظل عجز مجلس الأمن على فرض حل الدولتين، الذي يحظى بإجماع دولي حشد الدعم السياسي والمادي، لتمكين الشعب الفلسطيني من الصمود".

وشدد على أنه يجب خلال القمة "تجديد التزامنا الجماعي بمبادرة السلام العربية بكافة عناصرها باعتبارها المرجعية المتوافق عليها عربيا والركيزة الأساسية لإعادة بعث مسار السلام في الشرق الأوسط".

كما أنها "السبيل الوحيد لقيام سلام عادل وشامل يضمن للشعب الفلسطيني تحقيق طموحه المشروع في إقامة دولة مستقلة في حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وأوضح الرئيس الجزائري أنه "في ظل الأوضاع الدولية الراهنة تبقى قضيتنا المركزية الأولى هي القضية الفلسطينية وستكون في صميم أولوياتنا، لاسيما وهي تتعرض إلى مساع للتصفية بسبب مواصلة قوات الاحتلال الانتهاكات الجسيمة وتوسيع المستوطنات وقتل الأبرياء".

ا الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون (Getty Images)

وفي سياق متصل، قال تبون إنه "يتعين علينا جميعا بناء تكتل اقتصادي عربي منيع يحفظ مصالحنا المشتركة".

وإقليميا، دعا الرئيس الجزائري "الأشقاء في ليبيا وسورية واليمن للحوار من أجل التوصل لحلول توافقية في بلادهم".

ومساء الثلاثاء، انطلقت أعمال القمة العربية تحت شعار "لم الشمل"، بحضور 16 قائدا عربيا وضيوف شرف أجانب.

وتنعقد القمة بعد انقطاع 3 سنوات، بسبب جائحة كورونا، حيث كانت الأخيرة عام 2019 بتونس.

غوتيريش: الموقف الأممي من قضية فلسطين دعم السلام وإنهاء الاحتلال

في السياق، أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، أن موقف المنظمة الدولية من قضية فلسطين "واضح"، وهو ضرورة أن يتقدم السلام وينتهي الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك في كلمة خلال افتتاح القمة العربية الـ31 التي تحتضنها الجزائر، ويشارك فيها غوتيريش كضيف شرف.

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وقال غوتيريش: "اسمحوا لي أن أبدأ بالمعاناة المستمرة في فلسطين، إن موقف الأمم المتحدة واضح في هذا الشأن وهو: يجب على السلام أن يتقدم ولابد للاحتلال أن ينتهي".

وأضاف أن "هدفنا المشترك يبقى هو قيام دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن وأن تكون القدس عاصمة لكلتا الدولتين".

كما دعا المسؤول الأممي إلى تقديم "الدعم السخي للأونروا (وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين) باعتبارها أساسا للاستقرار الإقليمي في ظل الأزمة المالية التي تهدد وجودها وتؤثر على حقوق اللاجئين الفلسطينيين".

وبخصوص أزمة الحبوب على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية، شدد غوتيريش على أن الأمم المتحدة تعمل مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين (لم يحددهم)، على الإبقاء على مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب وإزالة عقبات تصدير الأغذية والأسمدة الروسية.

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والإثنين، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تعليق حركة السفن عبر الممر الآمن المحدد بموجب مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب، "نظرًا لاستخدامه من قبل أوكرانيا في خوض عمليات قتالية ضد روسيا".

وفي 22 تموز/ يوليو الماضي، شهدت إسطنبول توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية"، بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة. وتضمنت الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم، لمعالجة أزمة نقص الغذاء العالمي التي تهدد بكارثة إنسانية.