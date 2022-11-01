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لبنان يرفع أسعار الكهرباء للمرّة الأولى منذ التسعينيّات

تاريخ النشر: 01/11/2022 - 17:42

لبنان يرفع أسعار الكهرباء للمرّة الأولى منذ التسعينيّات
(توضيحية - Getty Images)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير: باسل مغربي

أعلنت شركة كهرباء لبنان، اليوم الثلاثاء، تنفيذ زيادة على أسعار الكهرباء في البلاد، للمرة الأولى منذ تسعينيات القرن الماضي، وسريان القرار اعتبارا من اليوم.

وذكر متحدث باسم الشركة في بيان أوردت تفاصيله وسائل إعلام محلية، أنه سيتم تسعير الطاقة اعتبارا من اليوم بقيمة 10 سنتات أميركية للكيلوواط/ ساعة لأول 100 كيلوواط/ ساعة مستهلكة.

بينما سيتم تسعير كل كيلوواط/ ساعة بقيمة 27 سنتا للاستهلاك فوق ذلك.

وسيتم احتساب تكاليف الكهرباء بالليرة اللبنانية، بسعر الصرف الذي تحدده منصة "صيرفة" للبنك المركزي البالغ اليوم 30 ألف ليرة لكل دولار واحد.

وكان سعر كيلوواط/ ساعة من الكهرباء يبلغ سنتا واحدا، وهو السعر الذي بقي ثابتا منذ تسعينات القرن الماضي.

ويشهد قطاع الطاقة في لبنان شحا حادا في الإمدادات، وسط اعتماد ساعات لقطع التيار، في مسعى لتوفير الطاقة لمختلف مناطق التغطية في البلاد.

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