  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار الوطن العربي

لبنان: طائرات حربية إسرائيلية خرقت الأجواء وحلقت فوق كل المناطق

تاريخ النشر: 04/11/2022 - 23:59

لبنان: طائرات حربية إسرائيلية خرقت الأجواء وحلقت فوق كل المناطق
(Gettyimages)
عرب ٤٨ / الأناضول
تحرير: ربيع سواعد

خرقت 4 طائرات حربية وأخرى استطلاعية للجيش الإسرائيلي أجواء البلاد، حسب ما أعلن الجيش اللبناني، الجمعة، في أول إعلان من نوعه منذ اتفاق ترسيم الحدود بين الجانبين.

وفي 27 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وقع لبنان وإسرائيل بوساطة الولايات المتحدة الأميركية اتفاقا لترسيم الحدود البحرية بينهما، عقب نزاع حول منطقة في البحر الأبيض المتوسط مساحتها 860 كلم مربعا وتعد غنية بالنفط والغاز.

وقال الجيش اللبناني، في بيان، إن "4 طائرات حربية تابعة للعدو الإسرائيلي خرقت الخميس، الأجواء اللبنانية ونفذت طيرانا دائريا فوق كل المناطق اللبنانية، ومن ثم غادرت الأجواء من فوق البحر غرب مدينة بيروت".

وأضاف البيان، أن هذا الخرق سبقته "طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، خرقت الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب بلدة خلدة وصولا إلى مدينة بيروت، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق بيروت وضواحيها".

وأشار إلى أنه "تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)".

وفي 22 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أعلنت مديرية التوجيه التابعة لقيادة الجيش اللبناني، في بيان، أن "طائرة مسيرة عن بعد (Drone) تابعة للعدو الإسرائيلي خرقت الأجواء اللبنانية، من فوق بلدة كفرشوبا لمسافة حوالي 600 م ولمدة 5 دقائق، ثم غادرت الأجواء باتجاه الأراضي المحتلة".

وخاضت بيروت وتل أبيب مفاوضات غير مباشرة منذ عام 2020 برعاية الأمم المتحدة ووساطة واشنطن، قبل أن يتم التوصل أواخر الشهر الماضي إلى اتفاق وُصف بـ"التاريخي"، يتيح للطرفين الاستفادة من حقول الغاز الواقعة عند الحدود بينهما.

بودكاست عرب 48

#لبنان
#إسرائيل
#ترسيم الحدود البحرية
#طائرات حربية
#بيروت
#الجيش اللبناني

حوارات

حوار مع منى شتية | الفلسطينيون يتعرضون لتمييز مضاعف من قبل شبكات التواصل الاجتماعي
حوار مع منى شتية | الفلسطينيون يتعرضون لتمييز مضاعف من قبل شبكات التواصل الاجتماعي

2022-10-29

حوار مع د. سونيا بولس | لماذا تعتبر إسرائيل "دولة كل مواطنيها" تقويضا لأساساتها؟
حوار مع د. سونيا بولس | لماذا تعتبر إسرائيل "دولة كل مواطنيها" تقويضا لأساساتها؟

2022-10-22

حوار مع د. أحمد أمارة | الاستيطان في قلب أحياء القدس
حوار مع د. أحمد أمارة | الاستيطان في قلب أحياء القدس

2022-10-15

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مساعدات أميركية جديدة لأوكرانيا: سوليفان زار كييف سرا والتقى بزيلنسكي
مساعدات أميركية جديدة لأوكرانيا: سوليفان زار كييف سرا والتقى بزيلنسكي

2022-11-04

تركيا تكرر مطالبها للسويد وفنلندا للانضمام إلى الناتو
تركيا تكرر مطالبها للسويد وفنلندا للانضمام إلى الناتو

2022-11-04

ترامب يدرس الترشح لولاية جديدة ويراهن على هزيمة الديمقراطيين
ترامب يدرس الترشح لولاية جديدة ويراهن على هزيمة الديمقراطيين

2022-11-04

الأكثر قراءة

أربعة شهداء خلال ساعات: شهيدان أحدهما فتى برصاص الاحتلال في جنين

أربعة شهداء خلال ساعات: شهيدان أحدهما فتى برصاص الاحتلال في جنين

2022-11-03
وفاة المناضلة فاطمة البرناوي أوّل أسيرة في الثورة الفلسطينيّة

وفاة المناضلة فاطمة البرناوي أوّل أسيرة في الثورة الفلسطينيّة

2022-11-03
نتائج نهائية: 64 لمعسكر نتنياهو وميرتس خارج الكنيست

نتائج نهائية: 64 لمعسكر نتنياهو وميرتس خارج الكنيست

2022-11-03
الثاني خلال ساعات: شهيد برصاص الاحتلال عند الأقصى

الثاني خلال ساعات: شهيد برصاص الاحتلال عند الأقصى

2022-11-03
أهداف بن غفير كوزير: تصعيد استهداف الفلسطينيين والمجتمع العربي

أهداف بن غفير كوزير: تصعيد استهداف الفلسطينيين والمجتمع العربي

2022-11-03