الكويت تعدم سبعة أشخاص مدانين بالقتل

نفذت دولة الكويت، اليوم الأربعاء أحكاما بالإعدام في سبعة أشخاص بينهم سيدتان، أدينوا بارتكاب جرائم قتل، بحسب ما أعلنت النيابة العامة في بيان في أول عمليات إعدام في الكويت منذ 2017.

وقالت النيابة العامة في بيان إن الاعدامات نفذت "شنقا" في السجن المركزي بعد أن صادق عليها أمير البلاد. وتم تنفيذ أحكام الاعدام بحق أربعة كويتيين بينهم سيدة، وأثيوبية، بالإضافة إلى سوري وباكستاني.

وكان المحامي العام الكويتي، المستشار محمد الدعيج، أكد أن الإعلان عن مثل هذه الإعدامات "يحقق الرادع العام، كما أن الإعدامات هي أمر شرعي".

وهذه أول عمليات إعدام في الكويت منذ 2017، عندما نفذت السلطات أحكاما في سبعة أشخاص بينهم أحد أعضاء الأسرة الحاكمة وامرأة تسببت بمقتل عشرات بعدما اشعلت حريقا في خيمة زفاف زوجها بدافع الغيرة.

ويعود تاريخ تطبيق عقوبة الإعدام في الكويت إلى العام 1964، ونفذ وقتها بحق رجل كان قد جرى إدانته بتهمة القتل العمد.

ومنذ ذلك الوقت شهدت الكويت تنفيذ حكم الإعدام في 71 مدانا ما بين رجال ونساء، وكانت أغلب الجرائم التي أفضت إلى إعدامهم مرتبطة بالقتل وتهريب المخدرات إلى البلاد.

ويأتي الإعدام في الكويت بعد أيام من تنفيذ السعودية حكما بالإعدام بحق مهربي هيرويين باكستانيين، في أول عملية إعدام مرتبطة بالمخدرات منذ نحو ثلاث سنوات في المملكة.

وحثت منظمة العفو الدولية في بيان في وقت متأخر الثلاثاء، وقف عمليات الإعدام واصفة إياها بـ"أقصى درجات العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة".

ونقل البيان عن نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة آمنة القلالي، دعوتها للسلطات الكويتية إلى أن "تفرض فورا وقفا رسميا لتنفيذ أحكام الإعدام بهدف إلغاء عقوبة الإعدام تماما".