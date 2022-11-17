لبنان: البرلمان يخفق لمرّة سادسة في انتخاب رئيس للبلاد

فشل البرلمان اللبناني لمرة سادسة في انتخاب رئيس للبلاد، خلفا لميشال عون، الذي انتهت ولايته في 31 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.جاء ذلك خلال جلسة برلمانية الخميس، حضرها 112 نائبا من أصل 128.

وحصل ميشال معوض على 43 صوتا، وعصام خليفة على 7 أصوات، وسليمان فرنجية على صوت واحد، و3 لزياد بارود، فيما صوت 46 نائبا بورقة بيضاء و10 أوراق ملغاة و2 وضعا عبارتين.

وفور انتهاء الجلسة وعدم اكتمال نصاب الدورة الثانية، قال رئيس مجلس النواب، نبيه بري في بيان، إنه حدد 24 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري موعدا جديدا لانتخاب رئيس للبلاد.

وبحسب المادة 49 من الدستور، يُنتخب رئيس البلاد في دورة التصويت الأولى بأغلبية الثلثين أي 86 نائبا، ويُكتفى بالغالبية المطلقة (النصف +1) في الدورات التالية، على أن يكون نصاب حضور هذه الدورات، سواء الأولى أو الثانية 86 نائبا.

وسبق للبرلمان أن أخفق خمس مرات في انتخاب الرئيس خلال جلسات في 29 أيلول/ سبتمبر و20 و24 تشرين الأول/ أكتوبر الماضيين و3 و10 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

والتوافق على انتخاب رئيس جديد للبنان بحسب مراقبين، ينتظر توافقات إقليمية ودولية، وربما يرتبط باتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل الذي جرى بوساطة أميركية.

وتدوم فترة ولاية الرئيس اللبناني 6 سنوات غير قابلة للتجديد، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا بعد مرور 6 سنوات على انتهاء ولايته الأولى.

ولا يُلزم الدستور الراغبين في خوض انتخابات الرئاسة بتقديم ترشيحات مسبقة، حيث يمكن لأي نائب أن ينتخب أي لبناني ماروني وفق العرف السائد لتقاسم السلطات طائفيا، شرط ألا يكون هناك ما يمنع أو يتعارض مع الشروط الأساسية مثل العمر والسجل العدلي.