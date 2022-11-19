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الجزائر: 70 متهما بإحراق شخص حيا يواجهون عقوبة الإعدام

تاريخ النشر: 19/11/2022 - 23:36

الجزائر: 70 متهما بإحراق شخص حيا يواجهون عقوبة الإعدام
الشاب المقتول جمال بن إسماعيل
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: ربيع سواعد

طلبت النيابة العامة الجزائرية، السبت، إنزال عقوبة الإعدام على أكثر من 70 شخصا متّهمين بتعذيب مواطن وإحراقه حيّا والتمثيل بجثّته في 11 آب/أغسطس 2021 في منطقة القبائل بعدما اتّهموه خطأ بافتعال حريق ضخم، بحسب ما أفاد الإعلام المحلّي.

والمتّهمون بقتل جمال بن إسماعيل يحاكمون أمام محكمة الدار البيضاء في الضاحية الشرقية للعاصمة الجزائر بجناية "ارتكاب أفعال إرهابية وتخريبية، تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية" و"المشاركة في القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصّد".

وبالإضافة إلى هؤلاء يحاكم في هذه القضية 25 متّهما آخر طلبت النيابة العامة إنزال عقوبة السجن 10 سنوات بحقّهم بعدما وجّهت إليهم تهما عدّة من بينها "التجمهر المسلّح" و"بثّ الرعب في أوساط السكّان وخلق جوّ من انعدام الأمن" من خلال تصوير الجريمة والتمثيل بجثّة القتيل ونشر صور ومقاطع فيديو لهذه الفظائع.

ومما يذكر أن جمال بن إسماعيل كان يبلغ من العمر 38 عاما حين ذهب طوعا إلى بلدة الأربعاء نايث إيراثن في تيزي اوزو بشمال غرب البلاد للمساعدة في إطفاء حرائق غابات أودت خلال أسبوع بـ90 شخصا على الأقلّ.

وعندما علم بأنّ البعض من سكان البلدة اشتبه بضلوعه في إشعال الحرائق كونه غريبا عن المنطقة، سارع إلى تسليم نفسه للشرطة، لكنّ حشدا غفيرا من المواطنين الغاضبين انتزعوه من أيدي قوات الأمن وعذّبوه وأحرقوه حيّا ومثّلوا بجثّته.

وأظهرت مشاهد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حشودا تطوّق سيارة الشرطة التي كان على متنها بن إسماعيل ثم تسحبه من داخلها وتنهال عليه بالضرب.

وبعد تعذيبه أُحرق حيّا، فيما راح شبّان يلتقطون صور "سيلفي" أمام جثته.

وعُرضت خلال المحاكمة التي انطلقت، الثلاثاء، مقاطع فيديو كان المتّهمون قد نشروها على مواقع التواصل الاجتماعي وتظهر تفاصيل الجريمة المروّعة.

وأظهرت مقاطع الفيديو هذه كيف جرى تعذيب جمال بن إسماعيل وإحراقه حيّا وسلب كلّ متعلّقاته الشخصية، بما في ذلك هاتفه الخليوي.

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#جمال بن إسماعيل
#الجزائر
#عقوبة الإعدام

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