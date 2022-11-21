مجلس النواب المغربي يصادق على اتفاقيتين مع إسرائيل

صادق مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى للبرلمان)، مساء الإثنين، على اتفاقيتين مع إسرائيل تتعلقان بالتعاون الاقتصادي والخدمات الجوية.

وعقد مجلس النواب المغربي جلسة عامة للمصادقة على مشاريع النصوص التشريعية الجاهزة، بينها اتفاقيتان مع إسرائيل.

وتتعلق الاتفاقية الأولى بالتعاون الاقتصادي والتجاري، وقّعت في العاصمة الرباط في 21 شباط/ فبراير 2021، وتنصّ على تيسير المشاركة في المعارض التجارية والفعاليات الاقتصادية التي تعقد في البلدين.

فيما تتعلق الاتفاقية الثانية بالخدمات الجوية بين المغرب وإسرائيل، وكانت قد وقّعت في الرباط في 11آب/ أغسطس 2021.

وتشمل اتفاقية الخدمات الجوية "الإعفاء المتبادل من الرسوم الجمركية ومصاريف التفتيش والضرائب التي لا تتعلق بتكلفة الخدمات المقدمة على متن الطائرة".

وفي حال تصديق غرفتي البرلمان (النواب والمستشارين)، ينشر الخبر في الجريدة الرسمية، لتدخل الاتفاقيتان حيّز التنفيذ كأول اتفاقيتين بين المغرب وإسرائيل تحالان إلى البرلمان.

وفي 10 كانون الأول/ ديسمبر 2020، أعلنت إسرائيل والمغرب استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، بعد توقفها عام 2000 إثر تجميد الرباط العلاقات جرّاء اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية.

ويعدّ المغرب رابع دولة عربية توافق على التطبيع مع إسرائيل خلال العام 2020، بعد الإمارات والبحرين والسودان، فيما ترتبط مصر والأردن باتفاقيتي سلام مع إسرائيل، منذ 1979 و1994 على الترتيب.‎

وترفض هيئات وأحزاب مغربية هذا التطبيع، عبر عدد من الاحتجاجات والفعاليات المختلفة.