الولايات المتحدة تدعم الموازنة الأردنية بـ845 مليون دولار

وقع السلطات الأردنية، اليوم الأحد، اتفاقا مع الولايات الأميركية، تقدم بموجبه واشنطن إلى عمان منحة بقيمة 845 مليون دولار لدعم الموازنة العامة.

وجاء في بيان صدر عن الحكومة الأردنية أن "رئيس الوزراء بشر الخصاونة رعى، الأحد، في وزارة التخطيط في عمان توقيع اتفاقية المنحة الأميركية السنوية لدعم الموازنة وقيمتها 845,1 مليون دولار أميركي".

ووقع الاتفاقية عن الجانب الأردني وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، زينة طوقان، وعن الجانب الأميركي مديرة بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بالإنابة، مارغريت سبيرز.

وأعرب الخصاونة عن "تقدير الأردن لهذا الدعم الذي يعبر عن تفهم الولايات المتحدة الأميركية لحجم التحديات التي يمر بها".

وأكد "عمق الشراكة الإستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية، والأهمية التي يوليها الأردن لتطوير العلاقات بين الجانبين في مختلف مجالات التعاون".

من جانبها، أكدت طوقان أنه "بموجب الاتفاقية ستقوم الحكومة الأميركية بتحويل منحة الدعم النقدي المباشر إلى حساب الخزينة العامة خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري".

وأشارت إلى "أثر هذه المساعدات الإيجابي في دعم مسيرة الأردن التنموية، ودعم تنفيذ الخطط والبرامج الإصلاحية الاقتصادية والتنموية في مختلف القطاعات".

ووقعت عمان في أيلول/ سبتمبر الماضي، مذكرة تفاهم مع واشنطن لمدة سبع سنوات، تغطي الفترة (2023-2029)، سيقدم الجانب الأميركي بموجبها مساعدات إجمالية خلال هذه الفترة بقيمة 10,15 مليار دولار، وبمعدل سنوي يبلغ 1,45 مليار دولار ابتداءً من العام 2023، بزيادة سنوية تقدر بـ175 مليون دولار مقارنة بالمساعدات المُقدمة بموجب مذكرة التفاهم السابقة.

ويعتمد اقتصاد المملكة التي تواجه ظروفا اقتصادية صعبة ويناهز دينها العام 47 مليار دولار وتعاني من شح في الموارد الطبيعية، بشكل كبير على المساعدات خصوصا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الخليج.

ويستضيف الأردن نحو 650 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، فيما تقدر عمان عدد الذين لجأوا إلى البلاد بنحو 1,3 مليون منذ عام 2011. وتقول عمان إن كلفة استضافة اللاجئين تجاوزت عشرة مليارات دولار.