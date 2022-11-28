لبنان: وفد الكونغرس الأميركي يدعو لسرعة انتخاب رئيس للبلاد

دعا وفد من الكونغرس الأميركي توجّه إلى لبنان، اليوم الإثنين، البرلمان اللبناني إلى انتخاب رئيس للبلاد في أسرع وقت.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، وفد الكونغرس، بحضور السفيرة الأميركية دوروثي شيا.

وأفاد مكتب ميقاتي في بيان بأن الوفد شدّد "على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية"، داعيًا "النواب إلى إنجاز هذا الأمر في أسرع وقت ممكن".

وفي 31 تشرين الأول/ أكتوبر انتهت ولاية الرئيس ميشال عون التي دامت 6 سنوات، مُخلفًا فراغًا رئاسيًا، وسط فشل البرلمان في انتخاب خلف له بسبب تجاذبات بين الكتل البرلمانية.

وأوضح البيان أن الوفد لفت إلى أن "هناك تحديات كثيرة سيشهدها العام 2023 عالميًا، ومنها ما يتعلق بالأمن الغذائي، وتأمين المساعدات من الولايات المتحدة للدول الصديقة".

وتابع أن الوفد شدد على أنه "يتوّجب على المشرّعين والسياسيين اللبنانيين بذل جهود كثيرة، لوضع لبنان على سكة التعافي التي لا تتمّ دون محاربة الفساد وإقرار القوانين المطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي"، وفق البيان.

وذكر البيان أن الوفد الأميركي "هنّأ الدولة اللبنانية بنجاح عملية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية (مع إسرائيل)".

وفي 27 تشرين الأول/ أكتوبر، وقّع لبنان وإسرائيل اتفاق ترسيم الحدود البحرية بينهما، بعد مفاوضات غير مباشرة استمرّت عامين بوساطة أميركية، حول خلاف على منطقة غنية بالنفط والغاز الطبيعي بالبحر المتوسط، تبلغ مساحتها 860 كيلومترًا مربعًا.

وفي وقت سابق اليوم، زار الوفد الأميركي وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، وأشار إلى "رعاية الولايات المتحدة الأميركية للبنان مهما كانت الظروف"، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام.

وتسعى بيروت للتوصل إلى برنامج مساعدات مع صندوق النقد الدولي، للخروج من أزمة اقتصادية ومالية حادّة تعصف بالبلاد منذ أواخر عام 2019، أدّت إلى تدهور قياسي بقيمة العملة المحلية مقابل الدولار.