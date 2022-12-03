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الملك عبد الله والسيسي يبحثان العلاقات الثنائية ودعم حقوق الفلسطينيين

تاريخ النشر: 03/12/2022 - 19:19

الملك عبد الله والسيسي يبحثان العلاقات الثنائية ودعم حقوق الفلسطينيين
الملك عبد الله والسيسي في لقائهما اليوم (Gettyimages)
عرب ٤٨ / الأناضول
تحرير: ربيع سواعد

بحث الملك الأردني، عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال لقائهما بالعاصمة القاهرة ضمن جولة خارجية بدأها الملك عبد الله في وقت سابق السبت، غير محددة المدة، تشمل أيضا الجزائر وإيطاليا، وفق بيان للديوان الملكي الأردني.

وذكر البيان أن الملك عبد الله والسيسي "أكدا اعتزازهما بمستوى العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين والشعبين، والحرص على تعزيزها في شتى المجالات".

وشددا على "مواصلة توسيع التعاون الثنائي بين الأردن ومصر، والثلاثي مع العراق، والبناء على الاتفاقيات المبرمة، تحقيقا للمصالح المشتركة وخدمة للقضايا العربية".

ومؤخرا، بات يُطلق على تحالف الأردن والعراق ومصر اسم "الشام الجديد"، والذي بدأ الحديث عنه عقب عقد مجموعة من القمم بين الدول الثلاث.

كما تناولت مباحثات ملك الأردن والسيسي آخر المستجدات في المنطقة والعالم، إذ جرى التأكيد على إدامة التنسيق والتشاور إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وعلى صعيد القضية الفلسطينية، أكد ملك الأردن والرئيس المصري ضرورة "تقديم الدعم الكامل للفلسطينيين لنيل حقوقهم العادلة والمشروعة، وأهمية تكثيف الجهود لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين".

وتوقفت مفاوضات السلام الفلسطينية - الإسرائيلية منذ نيسان/أبريل 2014، لعدة أسباب بينها رفض إسرائيل إطلاق سراح أسرى قدامى، ووقف الاستيطان.

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#الملك عبد الله الثاني
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