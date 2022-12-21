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العراق: مقتل وإصابة 5 جنود في انفجار عبوة ناسفة بكركوك

تاريخ النشر: 21/12/2022 - 23:26

العراق: مقتل وإصابة 5 جنود في انفجار عبوة ناسفة بكركوك
(أرشيفية - Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

قُتل ثلاثة جنود عراقيين وأصيب اثنان آخران، في انفجار عبوة ناسفة بمحافظة كركوك شمالي البلاد، مساء الأربعاء، بعد ثلاثة أيام من هجوم مماثل أودى بحياة 12 من عناصر الشرطة الاتحادية.

ونقلا عن مصدر أمني، ذكرت وكالة "بغداد اليوم" أن "عبوة ناسفة استهدفت عناصر الجيش ضمن منطقة الزاب الأسفل بالقرب من (قضاء) الحويجة في (محافظة) كركوك".

وأوضح المصدر أن "العبوة أسفرت عن استشهاد ثلاثة جنود وإصابة اثنين آخرين بجروح".

ولم يصدر إعلان رسمي عن السلطات العراقية بشأن هذا الانفجار كما لم تتبنه أي جهة.

وقُتل 12 عنصرا من الشرطة الاتحادية، بينهم ضابط، في كركوك، يوم الأحد الماضي، إثر هجوم بعبوة ناسفة نفّذته عناصر قالت مصادر أمنية إنهم ينتمون لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وقال تنظيم "داعش"، في بيان، عبر تطبيق "تليغرام"، مساء الأحد، إن عناصره هاجموا "دورية للشرطة الاتحادية... فجروا عليهم عبوة ناسفة ثم هاجموهم بالأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية".

وأضاف أنهم استهدفوا أيضا "دورية مؤازرة... بقذيفة صاروخية".

ولا يزال لدى التنظيم نحو 6 آلاف إلى 10 آلاف مقاتل في العراق وسوريا المجاورة، بحسب تقرير لمجلس الأمن الدولي.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2017، أعلنت بغداد النصر على "داعش" باستعادة الأراضي التي كان يسيطر عليها منذ 2014 وتبلغ نحو ثلث مساحة العراق، لكن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا في مناطق واسعة تشن هجمات دموية من حين إلى آخر.

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#العراق
#كركوك
#داعش

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