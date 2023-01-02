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مباحثات بحرينية إسرائيلية لـ"تعزيز التعاون الثنائي"

تاريخ النشر: 02/01/2023 - 22:35

مباحثات بحرينية إسرائيلية لـ"تعزيز التعاون الثنائي"
عبد اللطيف الزياني في "قمة النقب" آذار الماضي (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

بحث وزير خارجية البحرين، عبد اللطيف الزياني، الإثنين، مع نظيره الإسرائيلي، إيلي كوهين، الأوضاع السياسية في المنطقة والتعاون الثنائي.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الوزيرين، وفق ما نقلته وكالة الأنباء البحرينية، وهو الأول بينهما عقب تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، يوم الخميس الماضي.

وقدم وزير الخارجية البحريني، خلال الاتصال، "التهاني" لنظيره الإسرائيلي على توليه منصب وزير الخارجية في الحكومة الإسرائيلية الجديدة، معربا عن "التطلع لتطوير التعاون الثنائي"، وفق الوكالة.

من جانبه، أشار وزير الخارجية الإسرائيلي إلى "أهمية استمرار التواصل والتنسيق المشترك بين الجانبين، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين".

وجرى خلال الاتصال الهاتفي "التأكيد على أهمية الارتقاء بهما إلى مستويات أشمل خدمة للمصالح المشتركة، وبحث الأوضاع السياسية في المنطقة والقضايا محل الاهتمام المشترك".

وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الخارجية الإسرائيلي، إن المغرب ستحتضن منتدى "النقب 2" التي تشمل إسرائيل والمغرب والبحرين والإمارات ومصر والولايات المتحدة، مؤكدا أن سيشارك في فعاليات المنتدى.

من جانبه، قال مسؤول أميركي رفيع، في تصريحات نقلتها صحيفة "يسرائيل هيوم"، إن واشنطن تخطط لعقد اجتماع "ربما في الربع الأول من عام 2023"، يحضره وزراء خارجية ما يسمى بمنتدى النقب، الذي اجتمع لأول مرة في آذار/ مارس الماضي.

وجددت الولايات المتحدة، الإثنين، التزامها "المتواصل" بمبدأ حل الدولتين، ومعارضتها "السياسات التي تعرضه للخطر".

جاء ذلك في بيان للخارجية الأميركية في أعقاب مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، ونظيره الإسرائيلي كوهين، حيث هنأ بلينكن كوهين على تسلمه منصبه الجديد.

وجاء في البيان أن بلينكن أكد لنظيره الإسرائيلي "التزام الولايات المتحدة المتواصل بحل الدولتين ومعارضتها للسياسات التي تعرضه للخطر".

وأضاف أن بلينكن أكد أيضا على "التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل".

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#وزير خارجية البحرين
#عبد اللطيف الزياني
#وزير الخارجية الإسرائيلي
#إيلي كوهين
#منتدى النقب

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