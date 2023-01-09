عرب ٤٨ يتجدد
  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار الوطن العربي

لأوّل مرة بعد كورونا: السعودية تنظّم الحج بلا قيود على عدد الحجاج

تاريخ النشر: 09/01/2023 - 20:17

لأوّل مرة بعد كورونا: السعودية تنظّم الحج بلا قيود على عدد الحجاج
(Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أعلنت السعودية، اليوم الإثنين، أنها ستسمح للمسلمين بأداء فريضة الحج هذا العام من دون أي قيود على عدد الحجاج وأعمارهم، بعد ثلاث سنوات من تقليص عدد الحجاج بشكل كبير على خلفية تفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).

وأوردت قناة "الإخبارية" نقلا عن وزير الحج والعمرة السعودي، توفيق الربيعة، إعلانه في مؤتمر صحافي في الرياض "عودة أعداد الحجاج إلى ما كانت عليه قبل الجائحة، وبدون أي قيود على العمر".

وأرغم تفشي فيروس كورونا العام 2020 السعودية على تخفيض عدد الحجاج مع السماح بأدائها لمن هم دون من 65 عاما فقط.

ويعتبر الحج أحد أكبر التجمعات الدينية في العالم، وقد بلغ عدد الحجاج العام 2019 نحو 2,5 مليون حاج.

لكن بعد تفشي فيروس كورونا عام 2020، سمحت السعودية لألف شخص فقط بأداء الفريضة، قبل أن يرفع العدد في 2021 إلى ستين ألفا ملقحين بالكامل، جرى اختيارهم بواسطة القرعة. ورفع العدد إلى مليون مسلم، بينهم 850 ألفا من خارج السعودية، اختيروا أيضا بالقرعة.

واشترطت السلطات السعودية أن يكون جميع الحجّاج الوافدين من الخارج قد تلقّوا تطعيمهم بالكامل، وأن يُبرزوا نتيجة سلبيّة لاختبار فيروس كورونا.

وألغت السعودية معظم القيود المرتبطة بجائحة كوفيد، وخصوصا اشتراط الحصول على اللقاحات للسفر إليها.

بودكاست عرب 48

#الحج
#السعودية
#كورونا
#قيود كورونا
#قيود على الحجاج
#كوفيد

حوارات

حوار مع د. أبو صالح | حكومة نتنياهو - بن غفير محصلة للشعور بالانتصار على الفلسطينيين
حوار مع د. أبو صالح | حكومة نتنياهو - بن غفير محصلة للشعور بالانتصار على الفلسطينيين

2023-01-07

حوار مع د. غانية ملحيس | في المأزق الفلسطيني والعربي الراهن
حوار مع د. غانية ملحيس | في المأزق الفلسطيني والعربي الراهن

2022-12-31

حوار مع المحامية سوسن زهر | طرد الحموري حلقة إضافية من مسلسل إبعاد المقدسيين
حوار مع المحامية سوسن زهر | طرد الحموري حلقة إضافية من مسلسل إبعاد المقدسيين

2022-12-24

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مُسيّرة إسرائيلية تخرق الأجواء اللبنانية
مُسيّرة إسرائيلية تخرق الأجواء اللبنانية

2023-01-09

مجلس الأمن يمدّد آلية نقل المساعدات الإنسانية إلى سورية عبر الحدود
مجلس الأمن يمدّد آلية نقل المساعدات الإنسانية إلى سورية عبر الحدود

2023-01-09

منظمات إغاثية وحقوقية تحذر من وقف المساعدات عبر الحدود لسورية
منظمات إغاثية وحقوقية تحذر من وقف المساعدات عبر الحدود لسورية

2023-01-09

الأكثر قراءة

إدارة مستشفى هداسا تتراجع عن ادعاءاتها لفصل الطبيب أحمد محاجنة

إدارة مستشفى هداسا تتراجع عن ادعاءاتها لفصل الطبيب أحمد محاجنة

2023-01-08
المحكمة تستمع لشهادات في مقتل يهودي باللد خلال هبة الكرامة

المحكمة تستمع لشهادات في مقتل يهودي باللد خلال هبة الكرامة

2023-01-08
الاحتلال يسحب بطاقة

الاحتلال يسحب بطاقة "VIP" من وزير الخارجية الفلسطيني

2023-01-08
حالة الطقس: أجواء مشمسة وباردة

حالة الطقس: أجواء مشمسة وباردة

2023-01-08
هدم مقهى وكافيتيريا في مجد الكروم

هدم مقهى وكافيتيريا في مجد الكروم

2023-01-08