أرسل الجيش الأردني، اليوم الأربعاء، فريقا عسكريا لإجراء فحوصات لتحديد هوية رفات 15 جنديا عُثر عليها شمال مدينة القدس المحتلة، أمس الثلاثاء، ومن المتوقع أنها تعود إلى حرب 5 حزيران/ يونيو 1967.

ونقلا عن مصدر عسكري وصفه بـ"المسؤول"، قال الجيش في بيان عبر موقعه الإلكتروني، إن "القوات المسلحة وبالتنسيق مع وزارة الخارجية، تتابع منذ أمس الثلاثاء خبر العثور على 15 رفات يُعتقد أنها تعود لجنود أردنيين استشهدوا في بلدة بيت حنينا التحتا شمال مدينة القدس، خلال المعارك التي خاضها الجيش العربي في حرب حزيران/ يونيو 1967".

من المكان الذي عُثر فيه على الرفات

وأفاد بأنه "تم اليوم (الأربعاء) إرسال فريق عسكري بالتنسيق مع الجهات المعنية لإجراء الفحوصات اللازمة لمعرفة هوية الرفات".

لكنه استدرك بالقول: "إلا أنه من المبكر الحكم على هويتها لأسباب فنية وطبية تتطلب المزيد من الفحوصات المخبرية"، و"سيتم الإعلان لاحقا عن نتائج أي فحوصات أو جهود تبين هوية تلك الرفات".

وسبق وأن سلمت إسرائيل عمان رفات جنود أردنيين تعود لحرب 1967 بعد العثور عليها في القدس المحتلة.

وخلال هذه الحرب، احتلت إسرائيل الضفة الغربية، بما فيها القدس، وقطاع غزة، وحتى ذلك الحين كانت الضفة الغربية تحت سيطرة الأردن. وشاركت في هذه الحرب جيوش دول عربية أخرى بينها مصر وسورية.