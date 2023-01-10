الشرطة الفلسطينية تعلن العثور على رفات 11 شخصا في ضواحي القدس

أعلنت الشرطة الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، العثور على رفات 11 شخصا في ضواحي القدس المحتلة.

وأكّد الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، لؤي ارزيقات، في بيان مقتضب، أنه "تم العثور على 11 رفات في منطقة ضواحي القدس".

وأضاف ارزيقات أن "النيابة العامة والشرطة باشرتا الإجراءات القانونية".

وأظهر مقطع مصوّر انتشر عبر شبكات التواصل الاجتماعيّ، ما لا يقل عن 10 جماجم بشرية، بالإضافة إلى هياكل عظميّة عُثر عليها في المكان.