لبنان: مُطلِقو الصواريخ "عناصر غير منظمة وغير لبنانية ورد فعل على العدوان الإسرائيلي"

ميقاتي: "تبين من التحقيقات الأولية التي قام بها الجيش اللبناني أن مَن قام بإطلاق الصواريخ ليست جهات منظمة، بل عناصر غير لبنانية، والأمر كان ردة فعل على العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة".

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، الأحد، أن عناصر "غير منظمة وغير لبنانية" أطلقت الصواريخ على إسرائيل، الخميس "كردة فعل على العدوان الإسرائيلي" على الأراضي الفلسطينية.

حديث ميقاتي جاء خلال استقباله زوارا بمناسبة عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية، وفقا لبيان صادر عن مكتبه الإعلامي.

وقال ميقاتي: "تبين من التحقيقات الأولية التي قام بها الجيش اللبناني أن مَن قام بإطلاق الصواريخ ليست جهات منظمة، بل عناصر غير لبنانية، والأمر كان ردة فعل على العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة".

ميقاتي شدد على أن "لبنان يرفض مطلقا أي تصعيد عسكري من أرضه واستخدام الأراضي اللبنانية لتنفيذ عمليات تتسبب بزعزعة الاستقرار القائم".

ولفت إلى أنه "خلال الأزمة (الخميس) عقد اجتماعا مع وزير الدفاع الإيطالي، غويدو كروزيتو، وطلب منه الضغط على إسرائيل لوقف أي عمليات تؤدي إلى مزيد من التوتر في جنوب لبنان".

والخميس، أُطلق أكثر من 30 صاروخا من جنوبي لبنان تجاه شمالي البلاد (الجليل)، قابله قصف إسرائيلي استهدف مناطق مفتوحة في محيط الأراضي اللبنانية التي انطلقت منها الصواريخ، من دون خسائر بشرية.

ولم تتبنّ أي جهة مسؤولية إطلاق الصواريخ من جنوبي لبنان، وتقدمت الخارجية اللبنانية بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل لإلزامها باحترام سيادة لبنان. وتحتل إسرائيل مناطق في جنوبي لبنان.

كما حذرت الخارجية في الشكوى من "خطورة وتداعيات الممارسات الإسرائيلية الاستفزازية في القدس الشريف وانتهاك حرمة الأماكن المقدسة".

ومنذ أيام، تواصل شرطة الاحتلال الإسرائيلية عرقلة وصول المصلين إلى المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين والمعتكفين فيه، مما أحدث موجة غضب فلسطينية بالإضافة إلى دعوات عربية وإسلامية إلى وقف تلك الاعتداءات.