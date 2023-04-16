الصليب الأحمر: إطلاق 869 محتجزا في تبادل الأسرى باليمن

انطلق تنفيذ الصفقة الجمعة وانتهت الأحد، وفق ما ذكر الناطق باسم الصليب الأحمر عدنان حزام، الذي أعرب عن أمله بتوافق الأطراف لمثل هذه العمليات الإنسانية.

أعلن المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عدنان حزام، مساء الأحد، إطلاق 869 محتجزا في صفقة تبادل الأسرى باليمن.

وقال حزام: "انتهت اليوم عملية إطلاق سراح المحتجزين، طبقا للاتفاق الذي أبرم مؤخرا بين الأطراف المنخرطة في الصراع اليمني"، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأضاف أنه "تم إطلاق سراح 869 محتجزا من خلال الرحلات الجوية التي سهلتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في عدة مطارات داخل وخارج اليمن".

وأعرب عن أمله "في استمرار مثل هذه العمليات، وأن تتوافق الأطراف لمثل هذه العمليات الإنسانية".

ولفت إلى أن "اللجنة الدولية للصليب الأحمر مستعدة لتسيير وتسهيل ولعب دورها كوسيط إنساني محايد في هذا الجانب".

ومنذ الجمعة حتى اليوم الأحد، بدأ تنفيذ عملية تبادل الأسرى في اليمن، وتم بموجبها إطلاق هذا العديد من الأسرى، بينهم 16 سعوديا و3 سودانيين.

وفي 20 آذار/ مارس الماضي، اتفقت الحكومة اليمنية مع جماعة الحوثي على الإفراج عن 887 أسيرا ومختطفا من الجانبين، في ختام مشاورات عقدت بالخصوص في سويسرا.

ويعاني اليمن حربًا بدأت عقب سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء وعدة محافظات نهاية 2014، واشتد النزاع منذ مارس 2015، بعد تدخل تحالف عسكري عربي بقيادة السعودية لإسناد قوات الحكومة الشرعية في مواجهة جماعة الحوثي المدعومة من إيران.