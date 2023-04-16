دعوة عربيّة إلى وقف فوريّ للقتال بالسودان وعرض وساطة

في ختام اجتماع بمقر الجامعة العربية في القاهرة، بناء على دعوة مصر والسعودية، غداة اشتباكات متصاعدة في السودان بين الجيش وقوات "الدعم السريع".

دعا اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية، اليوم الأحد، إلى وقف فوري للقتال في السودان، عارضا الوساطة لحل الأزمة التي اندلعت إثر اشتباكات مسلحة بين الجيش وقوات "الدعم السريع" شبه العسكرية.

جاء ذلك في بيان ختامي للاجتماع الذي عقد بمقر الجامعة العربية، على مستوى المندوبين الدائمين، في القاهرة، بناء على دعوة مصر والسعودية، غداة اشتباكات متصاعدة في السودان بين الجيش وقوات "الدعم السريع".

ولليوم الثاني على التوالي، تواصلت اشتباكات ضارية بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" شبه العسكرية في 9 ولايات، مع توقعات باستمرار القتال لعدة أيام، وفي ظل تضارب بشأن السيطرة على الأرض.

ووفق البيان، طالب الاجتماع بـ"الوقف الفوري لكافة الاشتباكات المسلحة بالسودان، والعودة السريعة إلى المسار السلمي لحل الأزمة".

وأكد "استعداد الجامعة لبذل كافة المساعي لمعاونة السودان على إنهاء الأزمة بشكل قابل للاستدامة وبما يتسق مع مصلحة الشعب السوداني".

ودعا الاجتماع "السفراء العرب في الخرطوم إلى التحرك للمساهمة في استعادة استقرار الأوضاع بالبلاد عبر الاتصال بكل الأطراف".

وأعرب المجلس عن "الأسف الشديد لسقوط ضحايا خلال الاشتباكات الأخيرة، وتقدم بخالص العزاء لذوي الضحايا والشعب السوداني بأكمله".

وحذر من "خطورة التصعيد العنيف الذي تشهده جمهورية السودان، وما يصاحب ذلك من تداعيات خطيرة يصعب تحديد نطاقها داخليا وإقليميا".

ودعا الاجتماع مجلس الجامعة العربية إلى "البقاء في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الوضع في السودان".

وفي وقت سابق، اليوم الأحد، أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية (غير حكومية)، أن الاشتباكات بين الجيش و"الدعم السريع" أودت بحياة 56 مدنيا وأصابت 595 آخرين بينهم جنود.

والسبت، تبادل الجيش وقوات "الدعم السريع" اتهامات ببدء كل منهما هجوما على مقار تابعة للآخر بالإضافة إلى ادعاءات بالسيطرة على مواقع تخص كل منهما، فيما وصف الجيش "الدعم السريع" بـ"المتمردة".