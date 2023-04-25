السفير الأردني بتل أبيب يزور النائب المعتقل عماد العدوان

حسب الناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية، فإن "النائب العدوان أكد للسفير أنه بصحة جيدة، وأنه لا يتعرض لأي ممارسات مسيئة جسدياً أو نفسياً"

زار السفير الأردني في تل أبيب، غسان المجالي، يرافقه القنصل في السفارة، اليوم الثلاثاء، النائب في البرلمان الأردني، عماد العدوان، الذي أوقفته السلطات الإسرائيلية قبل أيام على خلفية قضية تهريب مزعومة لكميات من الأسلحة والذهب، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، السفير سنان المجالي، إن "النائب العدوان أكد للسفير أنه بصحة جيدة، وأنه لا يتعرض لأي ممارسات مسيئة جسدياً أو نفسياً". وطلب النائب من السفير طمأنة أسرته أنه في صحة جيدة.

وأضاف المجالي إن السفير الأردني تحدث بشكل مفصل مع النائب العدوان حول ظروف توقيفه وإجراءات التحقيق معه، وأنه "تأكد منه أن ظروف توقيفه تحترم حقوقه القانونية والإنسانية".

وجاءت الزيارة في "سياق جهود مكثفة تقوم بها وزارة الخارجية الأردنية بالتنسيق مع الجهات المعنية للوقوف على حيثيات القضية، وضمان ظروف توقيف وإجراءات تحقيق منسجمة مع القوانين والمواثيق الدولية تحفظ حقوق النائب كاملة والعمل على معالجة الموضوع".