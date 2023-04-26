الملك عبد الله وأمين عام "الناتو" يبحثان التطورات الإقليمية والدولية

تناول الاتصال بين الملك عبد الله الثاني وأمين عام حلف شمال الأطلسي "مجمل التطورات الإقليمية والدولية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية".

بحث الملك الأردني عبد الله الثاني والأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، اليوم الأربعاء، مجمل التطورات الإقليمية والدولية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الملك عبد الله الثاني من ستولتنبرغ، وفق بيان للديوان الملكي الأردني.

وذكر البيان أنه "جرى التأكيد خلال الاتصال على عمق التعاون والشراكة الاستراتيجية بين الأردن وحلف الناتو في المجالات العسكرية والتدريبية والدفاعية ومكافحة الإرهاب والحرص على تطويره".

وتناول الاتصال "مجمل التطورات الإقليمية والدولية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية".

كما جرى التأكيد على "أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين الأردن وحلف الناتو حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك"، وفق البيان ذاته.