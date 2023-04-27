السودان: الجيش و"الدعم السريع" يوافقان على تمديد الهدنة 72 ساعة

أعلن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مساء الخميس، موافقتهما على تمديد الهدنة الإنسانية لمدة 72 ساعة إضافية، بناء على مساع أميركية سعودية، وسط تقارير عن استمرار المعارك في الخرطوم ودارفور.

وافق طرفا النزاع في السودان على تمديد الهدنة الحالية لمدة 72 ساعة إضافية ابتداء من منتصف الليلة، فيما تواصلت المعارك الدامية، الخميس، لليوم الثالث عشر في السودان، حيث عاشت العاصمة الخرطوم على وقع القنابل وتبادل النيران فيما يحتدم القتال في دارفور غربي البلاد بعد تجاهل طرفي النزاع الهدنة المتفق عليها.

وقالت قوات "الدعم السريع" السودانية، مساء الخميس، إنها وافقت على تمديد الهدنة، وذلك بعد أن أعطى الجيش السوداني موافقة أولية على اقتراح أفريقي يدعو إلى إجراء محادثات حتى مع استمرار القتال. في حين استبعد البيت الأبيض أي تحسن للوضع في السودان، وناشد الأميركيين المغادرة في غضون 48 ساعة.

وعبر البيت الأبيض عن قلقه حيال انتهاكات وقف إطلاق النار في السودان، مشيرًا إلى أن "الوضع قد يتفاقم في أي لحظة"، فيما كشفت منظمة العفو الدولية "آمنستي"، الخميس، عن تلقيها "شهادات موثوقة عن عمليات قتل غير قانونية" استهدفت المدنيين في السودان.

وقالت "أمنستي" إنها تلقت أخبار "ذات مصداقية" بشأن "هجمات عشوائية وعمليات قتل غير قانونية" ضد المدنيين في جميع أنحاء السودان. وأضافت "نكرر دعوة جميع أطراف النزاع في السودان لحماية المدنيين، والسماح بمرور آمن لمن يريدون المغادرة". وناشدت أطراف النزاع ضمان "وصول المساعدات الإنسانية إلى كل المحتاجين".

وقال الجيش السوداني، في بيان، "وافقت قيادة القوات المسلحة على تمديد الهدنة التي طرحت لمدة 72 ساعة إضافية يبدأ سريانها اعتبارا من تاريخ انتهاء الهدنة الحالية". وذكر أن تجديد الهدنة جاء "بناء على المساعي التي يبذلها الجانبان السعودي والأميركي للمساهمة في تهدئة الأوضاع وتمديد الهدنة لتهيئة الظروف المناسبة لعمليات إجلاء المقيمين من مختلف الجنسيات، وتيسير النواحي الإنسانية لمواطنينا".

من جانبها، شكرت قوات "الدعم السريع" الجهات القائمة على "المساعي الحميدة من أجل مواصلة الهدنة الإنسانية لفتح ممرات إنسانية آمنة للمواطنين والمقيمين من رعايا الدول الشقيقة والصديقة وتسهيل عمليات الإجلاء، لاسيما الولايات المتحدة والسعودية".

بسم الله الرحمن الرحيم #قوات_الدعم_السريع



27 أبريل 2023

تتقدم قيادة الدعم السريع بوافر الشكر والتقدير لكل من الآلية الثلاثية واللجنة الرباعية بوافر الشكر والتقدير على المساعي الحميدة من أجل مواصلة الهدنة الإنسانية لفتح ممرات انسانية آمنه للمواطنين والمقيمين من رعايا الدول… pic.twitter.com/caiayU8T45 — Rapid Support Forces - قوات الدعم السريع (@RSFSudan) April 27, 2023

وقالت في بيانها: "نعلن موافقتنا على تمديد الهدنة الإنسانية لمدة 72 ساعة إضافية تبدأ اعتبارا من الساعة 12 مساء اليوم الخميس". وذكرت أن ذلك يأتي "التزاما من قوات الدعم السريع بمبادئ القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف بشأن حماية حقوق الإنسان الأساسية في حالة الحرب".

وأكدت "التزامها التام بشروط الهدنة الإنسانية تقديرا للظروف التي يمر بها شعبنا الكريم ولتسهيل إجلاء البعثات الدبلوماسية والرعايا الأجانب".

ومنتصف ليلة 24 نيسان/ أبريل الجاري، أعلن الجيش و"الدعم السريع" موافقتهما على هدنة إنسانية بوساطة أميركية سعودية تنتهي منتصف الليلة، بهدف "فتح ممرات إنسانية وتسهيل حركة المواطنين والمقيمين وإجلاء البعثات الدبلوماسية".