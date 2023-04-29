اليمن: مقتل عنصر من خفر السواحل في إطلاق نار 

قُتِل عنصر من خفر سواحل اليمن برصاص مسلحين على متن يخت خلال تبادل لإطلاق النار، الجمعة، حسبما أعلنت شركة "أمبري" المتخصصة في مجال الأمن البحري.

وأوضحت أن فريقًا أمنيًا من ثلاثة رجال على متن اليخت، أطلق نحو 150 عيارًا ناريًا ردًا على إطلاق نار، وأن "أضرارًا لحقت بمقصورة الركاب والهيكل العلوي جراء إطلاق النار".

كما ونقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول أمني يمني مقتل العنصر، وقوله إن "أفراد خفر السواحل اقتربوا من اليخت لأنهم افترضوا خطأ أنه كان يحمل شحنة أسلحة".

وكانت وكالة الأمن البحري البريطانية (UKMTO) ذكرت على موقعها الإلكتروني أن "ثلاث سفن على متن كل واحدة منها ثلاثة أو أربعة أشخاص ضالعة في هجوم على بعد 18 ميلاً بحريًا جنوب ميناء نشطون"، ووصفت ما جرى بأنه "حادث".

يُشار إلى أن ميناء نشطون يقع في محافظة المهرة الجنوبية الشرقية التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية وقواتها الحليفة. ويشن قراصنة صوماليون في أغلب الأحيان هجمات بحرية تراجعت وتيرتها في السنوات الأخيرة بفضل "الجهود المبذولة لتأمين المياه الدولية".

وكان خليج عدن في الماضي "موقعًا رئيسيًا لعمليات القرصنة في إفريقيا، لكن هذه العمليات تتركز حاليًا في خليج غينيا قبالة غرب إفريقيا"، بحسب تقرير لوكالة "أ ف ب" نُشر اليوم السبت.