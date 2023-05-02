السودان: غارات وانفجارات في الخرطوم رغم الهدنة

أفاد سكان في الخرطوم بأنهم استيقظوا على هدير الطائرات المقاتلة، في حين تحدث آخرون عن سماع أصوات انفجارات وإطلاق رصاص في مناطق مختلفة من العاصمة، التي يناهز تعدادها 5 ملايين نسمة.

شهدت العاصمة السودانية الخرطوم في ساعات متأخرة من الليل غارات جوية وانفجارات ورشقات نارية على الرغم من هدنة جديدة لمدة 72 ساعة وافق عليها الجيش وقوات الدعم السريع، فيما حذّرت الأمم المتحدة من أن السودان بات على شفا "كارثة" إنسانية ومئات الآلاف قد يفرون منه.

وأفاد سكان في الخرطوم بأنهم استيقظوا على هدير الطائرات المقاتلة، في حين تحدث آخرون عن سماع أصوات انفجارات وإطلاق رصاص في مناطق مختلفة من العاصمة، التي يناهز تعدادها 5 ملايين نسمة.

وعاودت الطائرات الحربية التحليق في الخرطوم بحري، وأن مضادات تابعة للدعم السريع تصدت لها.

وسمع دوي انفجارات شديدة، وتصاعدت أعمدة الدخان شمالي حي كافوري وحول منطقتي شمبات والصبابي بالخرطوم بحري، وحلة خوجلي، والجانب الشرقي من جزيرة توتي بالخرطوم.

وأتى ذلك بعد ساعات من إعلان الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، موافقتهما على تمديد وقف لإطلاق النار، وهدنة جديدة مدتها 3 أيام.

وأعلنت "قوات الدعم السريع"، السيطرة على جميع الآليات التابعة للواء الأول مشاة في الجيش السوداني بعد هروب أفراده، وفق ما ظهر في مقطع فيديو نشرته على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وأدت الاشتباكات الدامية التي دخلت أسبوعها الثالث، إلى نزوح عشرات الآلاف من السودانيين إلى دول مجاورة، مثل مصر وتشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى.

وحذر المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الإثنين من أن "أكثر من 800 ألف شخص" قد يفرون من السودان.

وكتب فيليبو غراندي في تغريدة على تويتر: "نأمل ألا يحدث ذلك، ولكن إن لم يتوقف العنف، فسنرى المزيد من الناس يجبرون على الفرار من السودان بحثا عن الأمان".

ووصف البيت الأبيض، الاثنين، الأوضاع الميدانية في السودان بأنها "متقلبة"، وقال إنها "لا تسمح بتنفيذ عمليات إجلاء جديدة".

وجاء ذلك في إفادة صحافية لمتحدث مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، الذي أضاف أن "ألف أميركي غادروا السودان منذ بداية الصراع، لكن تقلّب الوضع على الأرض لا يسمح بعمليات إجلاء جديدة".