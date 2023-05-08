السودان: تجدد الاشتباكات بالخرطوم مع تمديد محادثات الهدنة

استمرت الاشتباكات وسط العاصمة مساء الأحد وفجر اليوم الإثنين، وفقا لما أفادت به وسائل إعلام محلية، فقد سمع دوي القذائف في مواقع مختلفة وسط الخرطوم وفي منطقة الخرطوم بحري.

تجددت الاشتباكات فجر اليوم الإثنين، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة السودانية الخرطوم، في وقت أعلنت السعودية تمديد المحادثات السودانية في جدة على أمل التوصل إلى هدنة فعالة وإيصال المساعدات الإنسانية.

استمرت الاشتباكات وسط العاصمة مساء الأحد وفجر اليوم الإثنين، وفقا لما أفادت به وسائل إعلام محلية، فقد سمع دوي القذائف في مواقع مختلفة وسط الخرطوم وفي منطقة الخرطوم بحري.

وسمعت أصوات أسلحة ثقيلة وخفيفة بشكل متقطع في محيط القصر الجمهوري، كما حلقت طائرات حربية في سماء العاصمة.

لكن أشارت وسائل الإعلام إلى أن بيانات الطرفين عن التطورات الميدانية، أمس الأحد، لم تتحدث عن اشتباكات لها نتائج جديدة على الأرض، وأضاف أن الجيش أعلن إلقاء القبض على ما قال إنها مجموعة من القناصة تابعة لقوات الدعم السريع في منطقة الخرطوم وسط.

إلى ذلك، أعلنت السعودية، في وقت متأخر من مساء الأحد، استمرار المحادثات التي تستضيفها في جدة بين ممثلي الجيش السوداني، وقوات "الدعم السريع"، "أياماً"، للوصول إلى "وقف فعال لإطلاق النار".

جاء ذلك في بيان للخارجية السعودية، مع استمرار المواجهات المسلحة، بين الجيش و"قوات الدعم السريع" منذ 15 إبريل/ نيسان الماضي، مخلفة مئات القتلى وآلاف المصابين وأوضاعاً إنسانية "صعبة".

وأضافت الخارجية السعودية أن المحادثات التي بدأت السبت "استمرت الأحد، وستستمر الأيام التالية على أمل الوصول إلى وقف فعال ومؤقت لإطلاق النار حتى يمكن إيصال المعونات الإنسانية لمن هم بحاجة إليها".

وكشفت الوزارة أيضاً أن "السعودية والولايات المتحدة حثتا الطرفين على الانخراط في المحادثات بهدف تحقيق وقف فعال قصير المدى لإطلاق النار والعمل على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية الطارئة ووضع جدول زمني لمفاوضات موسعة للوصول إلى وقف دائم للأعمال العدائية".

وأعرب الطرفان، وفق البيان، عن "تحملهما مسؤولية رفع المعاناة عن الشعب بما يتضمن الوصول لاتفاق على الإجراءات الأمنية لتيسير وصول المساعدات الإنسانية العاجلة واستعادة الخدمات الضرورية لمن هم في حاجة لها".

وأوضحت الخارجية السعودية، أيضاً أن "الطرفين شرعا في مراجعة إعلان الالتزام بحماية المدنيين واحترام العمل الإنساني في السودان ومناقشة الإجراءات الأمنية التي عليهما اتخاذها من أجل تسهيل وصول المساعدات".

ودعت السعودية الطرفين إلى "احترام وقف إطلاق النار القائم حالياً والامتناع عن أي أعمال استفزازية على الأرض للحفاظ على مناخ إيجابي للمحادثات التمهيدية الحالية".

وأسفرت المعارك المستمرة منذ 22 يوما عن سقوط 700 قتيل و5 آلاف جريح، حسب بيانات موقع "النزاعات المسلحة ووقائعها" "إيه سي إل إي دي"، فضلا عن نزوح 335 ألف شخص ولجوء 115 ألفا إلى الدول المجاورة.

ومنذ 15 نيسان/إبريل الماضي، تشهد ولايات بالسودان اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو.