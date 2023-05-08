رئيسا الإمارات والنظام السوري يبحثان "تعزيز التعاون المشترك"

بحث رئيس الإمارات، محمد بن زايد آل نهيان، مع رئيس النظام السوري، بشار الأسد، سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه بن زايد، مساء الأحد، من الأسد، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، ونظيرتها السورية "سانا"، اليوم الإثنين.

وبحث الطرفان خلال الاتصال "علاقات البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات بما يخدم مصالحهما المتبادلة"، بحسب الوكالة الرسمية الإماراتية.

وذكرت الوكالة أن الأسد "عبر عن تقدير سورية للدور الذي تقوم به الإمارات من أجل لم الشمل وتحسين العلاقات العربية بما يعزز التعاون العربي المشترك ويخدم مصالح الدول العربية وشعوبها".

من جانبها ذكرت "سانا" أن الرئيسين بحثا خلال الاتصال "التطورات الإيجابية على الساحة العربية حيث عبر الأسد عن تقدير سورية للدور الذي تقوم به الإمارات من أجل لمّ الشمل وتحسين العلاقات العربية، بما يعزز التعاون العربي المشترك ويخدم مصالح الدول والشعوب العربية".

كما تناول الحديث العلاقات الثنائية والتعاون المستمر بين سورية والإمارات في العديد من المجالات.

ويأتي هذا الاتصال بعد ساعات من قرار وزراء الخارجية العرب، الأحد، استئناف مشاركة وفود حكومة النظام السوري في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها اعتبارا من 7 أيار/ مايو الجاري.

وجرى تعليق عضوية النظام السوري في الجامعة العربية في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011، بناء على قرار من مجلس الجامعة على المستوى الوزاري عقب اجتماع طارئ، على خلفية قمع النظام السوري الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالتغيير.