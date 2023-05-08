طائرات حربية تستهدف "معملا لتصنيع المخدرات" عند الحدود الأردنية السورية

استهدفت طائرات حربية، فجر اليوم، الإثنين، منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي في الجنوب السوري، وسط تقارير عن قصف أردني استهدف موقعا لتصنيع المخدرات.

ذكرت تقارير صحافية، اليوم الإثنين، أن طائرات حربية تابعة للجيش الأردني، قصفت مواقع في الأراضي السورية قرب المناطق الحدودية، استهدفت "معملا لتصنيع المخدرات ومعقلا لإرهابيين".

ولم يؤكد الجانب الأردني استهداف طائراته الحربية مواقع في الجانب السوري، غير أن هذه التقارير تأتي غداة التهديدات الصادرة عن وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، بتنفيذ بلاده عملا عسكريا داخل سورية لمنع تهريب المخدرات.

ووفقا للتقارير سُمع سكان في مناطق مختلفة من إربد والرمثا أصوات انفجارات قوية، فجر اليوم؛ وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع قالوا إنها تظهر طائرات حربية تحلق في محافظة درعا، جنوبي سورية.

وأشارت التقارير التي أوردتها وسائل إعلام سورية وأردنية، فإن القصف استهدفت قرية خراب الشحم الحدودية وتلي الحارة والجموع، بعدة غارات. وذكرت أن أصوات تحليق الطائرات الحربية والانفجارات استمرت لأكثر من 10 دقائق.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن "قصفا استهدف منطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي"، وأضاف أن القصف "استهدف منطقة محطة التنقية بخراب الشحم غربي درعا، دون معلومات إلى الآن عن الخسائر البشرية والمادية".

وفي تصريحات لشبكة "سي إن إن"، يوم السبت الماضي، قال وزير الخارجية الأردني إن بلاده ستقوم بكل ما يلزم من أجل التصدي لمواجهة تهريب المخدرات إليها عبر الحدود السورية، بما في ذلك القيام بعمل عسكري داخل سورية للقضاء على ما وصفه بـ"التهديد الخطير".

وأضاف الصفدي أن "هذه المشكلة لا تُمثل تهديدا للأردن فقط وإنما تمتد وصولا إلى دول الخليج ودول عربية أخرى والعالم، وسوف نقوم بما يلزم للإسهام في إنهاء هذه الأزمة، وسنقوم في الوقت ذاته بما يتطلبه الأمر لحماية المصالح الوطنية الأردنية".

وأمس، الأحد، أعلن الجيش الأردني إحباط محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة وكميات من الأسلحة والذخائر قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

ونقل موقع القوات المسلحة عن مصدر عسكري قوله إن "قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت من خلال المراقبات الأمامية محاولة مجموعة من المهربين على الواجهتين الشمالية والشرقية اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية".

وعُثر بعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة العسكرية الشرقية، على 1.2 مليون حبة كبتاغون، و500 كف حشيش و400 شريط جاليكا، و5 أسلحة نارية من نوع كلاشنكوف، وكميات من الذخائر.

كذلك عُثر في المنطقة العسكرية الشمالية على 300 ألف حبة كبتاغون ونصف كيلو غرام من مادة الكريستال و3 أسلحة نارية من نوع كلاشنكوف، وكميات من الذخائر، وحُولت المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وشدد المصدر العسكري على أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل مع محاولات التسلل والتهريب بكل قوة وحزم، ومع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأي مساعٍ يراد بها تقويض أمن البلاد، وترويع مواطنيه، وزعزعة أمنه واستقراره.