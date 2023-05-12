الأمم المتحدة: نحو 200 ألف شخص فروا من السودان منذ بدء القتال

أكدت المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة أن قرابة 200 ألف شخصا فروا من السودان.

فر قرابة 200 ألف شخص من السودان منذ اندلاع النزاع في منتصف نيسان/أبريل، إضافة إلى نزوح مئات الآلاف داخل البلاد، حسبما أعلنت الأمم المتحدة الجمعة.

وأفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" من جهتها بأنّ مصنعا في الخرطوم ينتج جزءا كبيرا من المواد الغذائية للأطفال السودانيين الذين يعانون من أشد أشكال سوء التغذية احترق، ما أدى إلى تدمير كل الماكينات ووقف الإنتاج كليا.

وأكد المتحدث باسم "اليونيسف"، جيمس إلدر، خلال مؤتمر صحافي في جنيف أن "الحريق دمر 14500 صندوق من الأغذية العلاجية الجاهزة للاستعمال".

وأدى القتال في السودان إلى مقتل أكثر من 750 شخصا وجرح 5000 آخرين.

وأكدت المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة أن قرابة 200 ألف شخصا فروا من السودان.

وقالت منظمة الهجرة التابعة للأمم المتحدة في وقت سابق هذا الأسبوع إن أكثر من 700 ألف شخص نزحوا داخل السودان في أعقاب اندلاع المعارك في 15 نيسان/أبريل.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية السامية للاجئين، أولغا سارادو، للصحافيين في جنيف إن "30 ألف لاجئ إضافي وصلوا في الأيام الأخيرة" إلى تشاد المجاورة ليرتفع العدد الإجمالي للذين وصلوا من السودان في الأسابيع الأخيرة إلى 60 ألفًا.

واضافت أن "نحو 90% من اللاجئين (في تشاد) هم من الأطفال والنساء، ومنهن العديد من الحوامل".

ووفقًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يعاني 20% من الأطفال الذين تراوح أعمارهم بين ستة أشهر وخمس سنوات من سوء التغذية الحاد.

وفي حديثها عن الفارين من السودان حذرت سارادو من أن "الاستجابة الإنسانية صعبة ومكلفة" مشيرة إلى أن "اللاجئين والعائدين يصلون إلى مناطق حدودية نائية حيث الخدمات والبنى التحتية شحيحة أو غير متوافرة ويعاني السكان المضيفون تحت وطأة تغير المناخ وندرة الغذاء".

وقالت إن "موسم الأمطار المقبل سيجعل الأمور اللوجستية أكثر صعوبة عندما ستصبح العديد من الطرق غير سالكة".

وعملت المفوضية بشكل طارئ على إيصال المساعدات إلى السودان والدول المجاورة باستخدام أموال المانحين، لكن سارادو شددت على أن الاستجابة على نطاق واسع تتطلب تمويلًا كبيرًا.

وأكدت أن "فرق المفوضية تواصل تقديم المساعدات من مخزون يتناقص"، في السودان الذي كان يستضيف عددا كبيرا من اللاجئين قبل الأزمة.

من ناحية أخرى، قالت سارادو إن المفوضية ترحب بتوقيع الطرفين العسكريين المتحاربين في السودان مساء الخميس على إعلان يتعهّدان فيه احترام قواعد تتيح توفير المساعدات الإنسانية.

وتعهد الجانبان في محادثات بمدينة جدة الساحلية السعودية في ساعة متأخرة الخميس حماية المدنيين.

وقالت "نأمل أن يسمح (الاتفاق) بإيصال المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها واستعادة الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والمياه والكهرباء".

ووصف رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان، فولكر بيرتيس، الذي شارك في المؤتمر الصحافي عبر الفيديو من بورتسودان، الإعلان بأنه "خطوة أولى مهمة" على الرغم من أن "علينا أن نرى مدى استعداد الأطراف لاحترامه". ولم يشأ أن يحدد ما إذا كان متفائلاً أم متشائما لكنه شدد على أن "فشل اتفاقات وقف إطلاق النار السابقة وفترات توقف المساعدات الإنسانية (...) كانا بسبب إعلانات أحادية الجانب".

وأكد أنها "المرة الأولى التي يكون فيها الإعلان مشتركا".

واعتبر أن الأهم يكمن في "التزام الطرفين مواصلة المحادثات بوساطة أميركية وسعودية، ونتوقع أن تستأنف هذه المحادثات بشأن وقف إطلاق النار اليوم أو غدا".

لكنه أعرب عن أسفه للنهب الذي حرم العاملين في المجال الإنساني خصوصا من آليات عديدة، محذرا من أن ذلك سيعقد البدء مجددا بعمليات إيصال المساعدات.