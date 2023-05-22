لبنان: المدعي العام يستدعي سلامة للاستجواب بعد مذكرة توقيف من الإنتربول

ردا على سؤال عما إذا كان من الممكن تسليم محافظ البنك المركزي السابق لفرنسا، قال المسؤولون، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، إن لبنان لا يسلم مواطنيه إلى دول أجنبية وأن القضية ستنظر في لبنان

أصدر النائب العام التمييزي في لبنان، القاضي غسان عويدات، اليوم الإثنين، قرارا يقضي باستدعاء حاكم البنك المركزي، رياض سلامة، لاستجوابه بعد صدور مذكرة توقيف دولية ضده في فرنسا بتهم فساد.

وفي السياق، قال مصدر وزاري لبنان إن "اللقاء التشاوري الوزاري قرر ترك القضاء يبت في ملف رياض سلامة ولن يقيله مجلس الوزراء"؛ حسبما نقل عنه "العربي الجديد".

ومن المزمع أن يجيب سلامة على الاستدعاء في وقت لاحق من هذا الأسبوع، رغم عدم الإعلان عن موعد محدد.

وتجري فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ تحقيقات مع سلامة ورفاقه بشأن عدد لا يحصى من الجرائم المالية المزعومة، بما في ذلك الإثراء غير المشروع وغسل أموال بقيمة 330 مليون دولار. وأصدر قاضي تحقيق فرنسي في 16 أيار/ مايو مذكرة توقيف دولية، بحق سلامة البالغ من العمر 72 عاما بعد رفضه السفر إلى باريس للاستجواب.

وقال مسؤولون في بيروت إن عويدات سيطلب رسميا من فرنسا تسليم ملفات قضية سلامة لاتخاذ قرار بشأن الإجراءات المستقبلية ضده.

ردا على سؤال عما إذا كان من الممكن تسليم محافظ البنك المركزي السابق لفرنسا، قال المسؤولون، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، إن لبنان لا يسلم مواطنيه إلى دول أجنبية وأن القضية ستنظر في لبنان، مؤكدين أنه بمجرد استلام عويدات لملفات القضية من فرنسا، سيقرر ما إذا كان ينبغي أن يواجه سلامة العدالة في لبنان أو في أي مكان آخر.

وتلقت النيابة اللبنانية في عام 2020 اثنين من نشرات الإنتربول الحمراء بحق رجل الأعمال كارلوس غصن، الذي يواجه اتهامات بارتكاب مخالفات مالية في اليابان. ولا يزال غصن في لبنان.