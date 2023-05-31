إحالة الناشطة السعوديّة مناهل العتيبي إلى المحاكمة على خلفيّة تغريدات

أوقفت الشرطة السعودية الناشطة العتيبي (29 عاما) في الرياض في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بعدما اتهمتها النيابة العامة بنشر عدة صور، ومقاطع بملابس غير محتشمة وتحريض الفتيات على عدم ارتداء العباءة السوداء التقليدية.

أحيلت الناشطة السعودية النسوية مناهل العتيبي، إلى محكمة تنظر في قضايا الإرهاب، باتهامات من بينها التحريض على "استهجان القيم الدينية"، وذلك على خلفية دعوتها لمزيد من الاصلاحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب أوراق القضية، التي أفادت وكالة "فرانس برس"، الأربعاء، بأنها اطّلعت عليها.

وأوقفت الشرطة السعودية الناشطة العتيبي (29 عاما) في الرياض في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بعدما اتهمتها النيابة العامة بنشر عدة صور، ومقاطع بملابس غير محتشمة وتحريض الفتيات على عدم ارتداء العباءة السوداء التقليدية، وانتقاد القوانين المتعلقة بالمرأة، ومن بينها قانون ولاية الرجل.

كما اتهمتها وشقيقتها فوزية، المعروفة على وسائل التواصل باسم فوز، بقيادة "حملة دعائية لتحريض الفتيات السعوديات على استهجان المبادئ الدينية، والتمرد على العادات والتقاليد بالمجتمع السعودي".

وتمكنت "فوز" من مغادرة البلاد، قبيل توقيفها.

وتشكل النساء 49,8 بالمئة من عدد المواطنين السعوديين. وتنكب السعودية منذ سنوات على حملة إصلاحات اجتماعية لتخفيف القيود المفروضة على النساء، إذ سمحت لهن بقيادة السيارات ودخول معظم قطاعات سوق العمل.

في المقابل، تتعامل الحكومة السعودية بقسوة مع منتقديها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من بينهم عدد من الناشطات.

ولعقود فُرض على النساء في السعودية، بشكل صارم، ارتداء العباءة السوداء مع تغطية شعورهن، وهو ما تراجع راهنا مع إسقاط القيود على تحركاتهن من دون موافقة ذويهن، وتلاشي دور الشرطة الدينية.

والعتيبي، لاعبة ملاكمة ومحبة للسفر يتابعها عبر "تويتر" أكثر من 55 ألف شخص، أمام المحكمة الجزائية في الرياض في كانون الثاني/ يناير الماضي.

وفي صكّ المحكمة، ذكرت المحكمة أن التحقيق معها انتهى إلى "توجيه الاتهام الى المدعو عليها مناهل بإنتاج محتوى فيه مجاهرة بالمعصية، وتحريض لأفراد المجتمع والفتيات على استهجان المبادئ الدينية، والمساس بالنظام العام والاداب العامة".

لكنّ المحكمة قررت عدم اختصاصها في نظر القضية وأحالتها إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، التي تنظر في قضايا الإرهاب وقضايا الجرائم المعلوماتية.

وأصدرت هذه المحكمة أخيرا أحكاما طويلة ومشددة بالسجن على نشطاء ومواطنين سعوديين، بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي؛ من بينهم سلمى الشهابي، طالبة الدكتوراه في جامعة ليدز، التي حكم عليها بالسجن 34 عاما على خلفية تغريدات عبر موقع "تويتر".

وندّدت شقيقة مناهل، فوز، بـ"استهداف للنساء المؤثرات المطالبات بحقوق المرأة في السعودية".

وقالت: "هناك تناقض بين أقوال السلطة وتصرفات النيابة العامة كأن هناك دولتين دولة مع رؤية 2030، ودولة لا تزال تطبق القواعد المتشددة القديمة".

بدورها، اعتبرت لينا الهذلول، رئيسة الرصد والمناصرة في مؤسسة " القسط" لحقوق الإنسان ومقرها لندن، أنّ "قضية العتيبي تفضح مرة أخرى ما تدعيه السلطات السعودية من وعود إصلاحية على الإعلام وحقيقة ما تقوم به على أرض الواقع تجاه المواطنات".

ولم تحدد المحكمة الجزائية المتخصصة بعد، موعدا لبدء محاكمة العتيبي أمامها.