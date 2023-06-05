اتهامات أمميّة لأطراف النزاع في السودان بانتهاكات جسيمة بحقّ الأطفال

توثيق عشرات الحوادث، "بما في ذلك القتل والاعتقالات وحالات الاختفاء المحتملة، والهجمات على المستشفيات، والعنف الجنسي، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال".

اتهمت بعثة الأمم المتحدة في السودان، الإثنين، الأطراف المتصارعة، بارتكاب انتهاكات "جسيمة" ضد الأطفال، علاوة على عمليات قتل وهجمات ضد المدنيين والمستشفيات.

وقالت في بيان، إن مسؤولي حقوق الإنسان "وثقوا عشرات الحوادث، بما في ذلك القتل والاعتقالات وحالات الاختفاء المحتملة، والهجمات على المستشفيات، والعنف الجنسي، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال، التي ارتكبتها أطراف النزاع".

وأضافت أنه يتم حاليا التواصل مع طرفيّ النزاع، من أجل "اتخاذ إجراءات ضد الجناة، ولحماية المدنيين وممتلكاتهم".

وفي السياق، وصفت البعثة الوضع في العاصمة الخرطوم وأم درمان وبحري بأنه "مقلق للغاية"، في ظل استمرار الاشتباكات بين الجيش السوداني، وقوات "الدعم السريع".

وأشارت إلى أن الوضع أيضا مستمر في التدهور في كل من "غرب دارفور، وغارسيلا (وسط دارفور) وكتم (شمال دارفور)"، مما أثر على المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، الذين حوصر العديد منهم بين الطرفين المتصارعين.

والأحد، دعت السعودية والولايات المتحدة، الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" إلى الاتفاق على وقف جديد "فعال" لإطلاق النار.

وتشهد الخرطوم ومدن أخرى، منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان و"الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، خلَّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى بين المدنيين، إضافة إلى موجة جديدة من النزوح واللجوء في أحد أفقر دول العالم.